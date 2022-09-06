Апокаліпсис близько. Льодовик Судного дня тримається на волосині і тане вдвічі швидше

Вчені виявили, що антарктичний льодовик Твейтса може розтанути зовсім скоро — рівень води в океані рекордно підніметься.

Група вчених із Великобританії, США та Швеції виявили, що льодовик Твейтса, розміром із Флориду (170 тисяч км2), буквально тримається на "волосинах" і може розтанути швидше, ніж припускали дослідники, пише Daily Mail.

Дослідницькій групі вдалося дослідити дно океану поблизу льодовика Твейтса, який ще називають "льодовиком Судного дня". Отримання нових даних стало можливим завдяки сучасному роботизованому автомобілю, оснащеному датчиками зображення.

В екстремальних умовах датчики нанесли на карту ділянку морського дна розміром понад 1,7 км2. Так океанологи отримали життєво важливу інформацію про відступ льодовика (процес деградації та танення). Виявилося, що "льодовик Судного дня" буквально тримається на "волосинах" — всього вчені нарахували їх близько 160.

[ + – ] Для збору даних вчені запустили сучасний помаранчевий роботизований автомобіль з датчиками зображення Фото: gподлодка океанологов

Проаналізувавши "волосини", океанологи дійшли висновку, що вони сформувалися, коли передній край льодовика танув і гойдався вгору і вниз зі щоденними припливами. Ці дані дозволили океанографам розрахувати швидкість танення льодовика за останні 200 років — вона виявилася вдвічі вищою, ніж раніше припускали вчені.

Експерти з Коледжу морських наук Університету Південної Флориди припускають, що в досить стислий термін антарктичний льодовик може зазнати масштабних змін, що загрожує всій планеті. Океанологи підрахували, що втрата всього "льодовика Судного дня" підніме рівень Світового океану на рекордні три метри, що обернеться катастрофою.

За даними ООН, близько 40% населення планети мешкають у межах 95 км від берегової лінії. Рекордне підвищення рівня води Світового океану обернеться для Землі судним днем.

Океанологи сподіваються, що отримані дані використають для уповільнення глобального потепління планети.

Раніше Фокус писав, що за розрахунками вчених вже до кінця століття більшість Землі стане непридатною для життя людини.