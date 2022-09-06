Апокалипсис близко. Ледник судного дня держится на волоске и тает вдвое быстрее

Ученые обнаружили, что антарктический ледник Туэйтса может растаять совсем скоро — уровень воды в океане рекордно поднимется.

Группа ученых из Великобритании, США и Швеции обнаружили, что ледник Туэйтса, размером с Флориду (170 тысяч км2), буквально держится на "волосках" и может растаять быстрее, чем предполагали исследователи, пишет Daily Mail.

Исследовательской группе удалось исследовать дно океана вблизи ледника Туэйтса, который еще называют "ледником судного дня". Получение новых данных стало возможным благодаря современному роботизированному автомобилю, оснащенному датчиками изображения.

В экстремальных условиях датчики нанесли на карту участок морского дна размером более 1,7 км2. Таким образом океанологи получили жизненно важную информацию об отступлении ледника (процесс деградации и таяния). Оказалось, что "ледник судного дня" буквально держится на "волосках" — всего ученые насчитали их около 160.

[ + – ] Для сбора данных ученые запустили современный оранжевый роботизированный автомобиль, оснащенный датчиками изображения. Фото: Anna Wahlin/University og Gothenburg

Проанализировав "волоски", океанологи пришли к выводу, что они сформировались, когда передний край ледника таял и качался вверх и вниз с ежедневными приливами. Эти данные позволили океанографам рассчитать скорость таяния ледника за последние 200 лет — она оказалась вдвое выше, чем ранее предполагали ученые.

Эксперты из Колледжа морских наук Университета Южной Флориды предполагают, что в достаточно сжатые сроки антарктический ледник может претерпеть масштабные изменения, что грозит всей планете. Океанологи подсчитали, что потеря всего "ледника судного дня" поднимет уровень мирового океана на рекордные три метра, что обернется катастрофой.

По данным ООН, около 40% населения планеты живут в пределах 95 км от береговой линии. Рекордное поднятие уровня воды мирового океана обернется для Земли судным днем.

Океанологи надеются, что полученные ими данные будут использованы для работы по замедлению глобального потепления планеты.

Ранее Фокус писал, что по расчетам ученых уже к концу столетия большая часть Земли станет непригодной для жизни человека.