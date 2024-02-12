Океан нуждается в ТО: "конвейерная лента", доставляющая тепло по всему миру, вот-вот сломается

Исследователи предупреждают, что главное циркуляционное течение Атлантического океана приближается к критической точке и скоро может наступить коллапс.

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Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) играет важную роль в перемещении тепла и пресной воды по Атлантическому океану, используя сеть глубинных и поверхностных океанских течений. Однако сегодня ученые находят все больше доказательств того, что эта система приближается к неминуемому коллапсу, пишет IFLScience.

АМОС представляет собой "конвейерную ленту океана", несущую теплую воду из тропиков на север в Северную Атлантику. Когда АМОС приближается к Северному полюсу, он охлаждается и образует морской лед, а остаток воды опускается и перемещается на юг в глубины океана, завершая свой цикл. Доставка более теплой воды к Северному полюсу способствует более теплым погодным условиям в Северо-Западной Европе и Северной Атлантике — фактически, если АМОС выйдет из строя, в этих регионах планеты станет значительно холоднее.

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Теперь ученые находят все больше подсказок о том, что АМОС выходит из строя и приближается к своей критической точки. Если их предположения подтвердятся, это окажет сильное воздействие на климатическую систему Земли в целом.

Еще более пугающим выглядит то, что изменение климата в действительности может разрушить этот цикл без возможности восстановления. Предыдущие исследования уже показали, что АМОС неумолимо замедляется и сегодня движется с самой низкой скоростью за последние столетия.

Большинство моделей исследователей также прогнозируют, что АМОС продолжит замедляться с течением времени и по мере усугубления климатического кризиса. Впрочем, некоторые ученые все еще спорят о том, насколько быстрым будет спад скорости АМОС. Одна из недавних работ ученых оказалась неутешительной — АМОС может рухнуть уже через десятилетия, а, возможно, даже раньше.

В новом исследовании команда из Утрехтского университета в Нидерландах нашли новый способ обнаружить сигналы раннего предупреждения наступающего коллапса. В ходе исследования ученые запустили гигантскую вычислительную модель, показывающую поток поверхностной пресной воды вокруг Северной Атлантики в течение последних 2200 лет.

Авторы исследования полагают, что именно движение пресной воды в Атлантике в конце концов сможет предупредить исследователей о надвигающемся коллапсе. Простыми словами, наблюдая за минимальным количеством пресной воды, перемещаемой вверх из южной части Атлантики, они могут предсказать, насколько вероятен коллапс АМОС в ближайшие 20 лет.

Далее ученые сравнили свои результаты с реальными данными и нашли подтверждение того, что ранее уже предсказывали другие модели: АМОС сегодня находится на пути к переломному моменту. Увы, это плохая новость для человечества и климатической системы Земли в целом, так как ранее будущий коллапс АМОС казался лишь чем-то теоретическим.

Авторы исследования не стали называть время, когда может наступить этот переломный момент, однако предупредили, что это "резко и навсегда" нарушит распределение тепла в океане и за его пределами.

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