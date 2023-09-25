Силы на исходе. Гольфстрим сейчас слабее, чем когда-либо за последние 1600 лет: чем это грозит

Исследователи полагают, что дальнейшее ослабление теплого океанского потока приведет к чрезвычайно быстрому замерзанию Европы и затоплению некоторых частей США, также пострадают и другие регионы.

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Гольфстрим представляет собой теплый океанский поток, который поддерживает обитаемость Северной Европы. Ученые уже давно заметили, что он начинает ослабевать, однако теперь исследователи полагают, что его силы буквально на исходе — Гольфстрим не был таким слабым минимум за последние 1600 лет, пишет IFLScience.

К такому выводу пришли профессор Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия на климат и его команда. В ходе исследований ученые использовали морские отложения и ледяные керны, чтобы собрать множество доказательств силы Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС) с 400 года до нашей эры.

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Эти данные в конце концов помогли поставить точку в понимании того, как недавние ослабления Гольфстрима соотносятся с прошлыми изменениями и является ли это ослабление случайным падением или свидетельствует о начале пугающей тенденции.

В течение тысячелетий АМОС, более известная как система Гольфстрима, поддерживала климат Северной Европы. Исследователи полагают, что именно почти полное закрытие АМОС 12 000 лет назад является главным подозреваемым в возникновении события Младшего Дриаса, когда наша планета ненадолго вновь погрузилась в ледниковый период, закончившийся относительно недавно.

По словам Рамсторфа, система Гольфстрима, по сути, работает как огромный конвейер, несущий поверхностную воду от экватора на север и отправляющий холодную, низкосоленую глубинную воду обратно на юг. Эта гигантская система перемещает около 20 миллионов кубических метров воды в секунду.

Прямые измерения силы системы были произведены лишь недавно, однако ученым известно, что с середины 20-го века она ослабла на 15%. В то же время ученые исследовали океанские отложения, ледниковые керны, кораллы и даже годичные кольца, которые пролили свет на силу потока в более ранние времена. В результате Рамсторф с коллегами пришли к выводу, что Гольфстрим буквально теряет свои силы — сегодня его сила ниже, чем когда-либо за последние 1600 лет.

Отметим, что движущей силой АМОС является плотная соленая вода, опускающаяся в Северной Атлантике. Более легкая пресная вода нарушает этот процесс. Исследователи полагают, что чрезмерное количество осадков или таяние льда в прилегающих районах окажется достаточно, чтобы помешать нормальному функционированию системы и в целом попросту остановить Гольфстрим.

Если АМОС все же остановится, ученые предупреждают, что это приведет к замерзанию Европы, причем этот процесс ускорится в 1000 раз. В то же время скопление воды, которая сегодня уносится на север, вероятно, ускорит повышение уровня моря вдоль восточного побережья Америки, что в свою очередь ускорит затопление Флориды.

К слову, выводы Рамсторфа были опубликованы одновременно с другим исследованием, которое предполагает, что скорость изменения количества пресной воды, поступающей в Северную Атлантику, может способствовать отключению АМОС с такой же силой, как и объем этой воды. Если эти выводы будут подтверждены, это увеличит риск, с которым придется столкнуться человечеству из-за таяния льда Гренландии. Фактически, ученые полагают, что этого может быть достаточно, чтобы стать весьма опасным триггером для Гольфстрима.

Ранее Фокус писал о том, что Гольфстрим может обрушиться через 2 года, а Европа покроется льдом.