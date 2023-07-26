Отсчет до Апокалипсиса включен: Гольфстрим может обрушиться через 2 года, а Европа покроется льдом

Исследователи предупреждают, что вскоре сюжет голливудского блокбастера "Послезавтра" может стать реальностью, а в Европе начнется новый ледниковый период.

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В голливудском блокбастере "Послезавтра" океанские течения по всей планете останавливаются в результате глобального потепления, вызывая новый ледниковый период на Земле. Возможно изначально фильм и был научной фантастикой, но теперь исследователи уверяют, он может оказаться пророческим и намного раньше, чем мы думали, пишет Daily Mail.

Новое исследование, проведенное учеными из Копенгагенского университета, предупреждает, что течение Атлантического океана, которое движет Гольфстримом, может рухнуть в любое время, начиная с 2025 года — виной тому изменения климата. Отметим, что это течение официально известно как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) и является движущей силой, приносящей теплую воду из Мексиканского залива в Великобританию. Также именно оно отвечает за мягкие зимы в Западной Европе.

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Однако теперь исследователи убеждены, что оно рухнет, и последствия для планеты будут разрушительными. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в результате обрушения Гольфстрима Европа погрузится в глубокий мороз, в то время как в большинстве стран Африки, Карибского бассейна и Южной Америки, например Колумбии, Перу и Боливии, температура напротив резко возрастет.

Авторы исследования уверяют, что это может произойти в любой момент с 2025 года. При этом ученые считают, что уже к концу столетия такой сценарий будет "на 95% определен", если нынешние выбросы парниковых газов сохранятся на том же уровне. Результаты исследования свидетельствуют, что без каких-либо существенных действий, это произойдет уже в 2057 году. Однако есть вероятность, что коллапс может наступить намного раньше — уже через два года.

Течение Атлантического океана, которое движет Гольфстрим, может рухнуть "в любое время" Фото: University of Copenhagen

По словам профессора из Института Нильса Бора Копенгагенского университета Питера Дитлевски, океанские течения жизненно важны для климата нашей планеты, поскольку именно они отвечают за перераспределение тепла, холода и осадков между тропиками и самыми северными частями Атлантического региона.

Дитлевски отмечает, что отключение AMOC неминуемо приведет к похолоданию в Европе. В условиях глобального потепления это может показаться не столь значительным, однако профессор считает, что это отключение будет способствовать усилению потепления в тропиках, где повышение температуры значительно усложнит выживание.

В ходе исследования ученые использовали данные о температуре океана за последние 150 лет, а затем объединили их с новыми инновационными статистическими инструментами. В результате это привело их к таким выводам. Авторы исследования считают, столь драматичный прогноз подчеркивает важность скорейшего сокращения глобальных выбросов парниковых газов.

Исследователи использовали данные о температуре океана за последние 150 лет Фото: University of Copenhagen

В то же время результаты данного исследования противоречат отчету Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), в котором значится, что подобное изменение AMOC маловероятно в этом столетии.

Отметим, что предсказания датских ученых основаны на мониторинге сигналов раннего предупреждения, которые подают океанские течения, когда становятся нестабильными. Исследователи со всего мира ранее уже сообщали об этом, однако лишь сейчас развитие статистических методов позволило предсказать, когда именно наступит этот коллапс.

По словам соавтора исследования, профессора Сюзанны Дитлевсен из Копенгагенского университета, они с коллегами проанализировали данные о температуре поверхности моря в одном районе Северной Атлантики с 1870 года и по сей день. Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что до 1800-х AMOC оставался относительно стабильным, пока течение не уменьшилось после окончания так называемого "малого ледникового периода" в 1850 году. Это привело к тому, что температура упала так низко, что река Темза полностью замерзла. Исследователи также предполагают, что последнее полное отключение AMOC произошло в конце последнего ледникового периода около 12 000 лет назад, когда температура в Западной Европе упала на рекордные 10°C.

Ранее Фокус писал о том, что Гольфстрим замедляется и может остановиться вовсе: ученые рассказали, что будет дальше.