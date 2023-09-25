Сили закінчуються. Гольфстрім зараз слабший, ніж будь-коли за останні 1600 років: чим це загрожує

Дослідники вважають, що подальше ослаблення теплого океанського потоку призведе до надзвичайно швидкого замерзання Європи та затоплення деяких частин США, також постраждають й інші регіони.

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Гольфстрім являє собою теплий океанський потік, який підтримує населеність Північної Європи. Вчені вже давно помітили, що він починає слабшати, проте тепер дослідники вважають, що його сили буквально закінчуються — Гольфстрім не був таким слабким щонайменше за останні 1600 років, пише IFLScience.

Такого висновку дійшли професор Стефан Рамсторф із Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат і його команда. Під час досліджень вчені використовували морські відкладення і крижані керни, щоб зібрати безліч доказів сили Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (АМОС) з 400 року до нашої ери.

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Ці дані врешті-решт допомогли поставити крапку в розумінні того, як нещодавні ослаблення Гольфстріму співвідносяться з минулими змінами та чи є це ослаблення випадковим падінням, чи свідчить про початок лячної тенденції.

Протягом тисячоліть АМОС, більш відома як система Гольфстріму, підтримувала клімат Північної Європи. Дослідники вважають, що саме майже повне закриття АМОС 12 000 років тому є головним підозрюваним у виникненні події Молодшого Дріасу, коли наша планета ненадовго знову занурилася в льодовиковий період, що закінчився відносно недавно.

За словами Рамсторфа, система Гольфстріму, по суті, працює як величезний конвеєр, що несе поверхневу воду від екватора на північ і відправляє холодну, низькосолону глибинну воду назад на південь. Ця гігантська система переміщує близько 20 мільйонів кубічних метрів води на секунду.

Прямі вимірювання сили системи були проведені лише недавно, проте вченим відомо, що з середини 20-го століття вона ослабла на 15%. Водночас учені досліджували океанські відкладення, льодовикові керни, корали та навіть річні кільця, які пролили світло на силу потоку в більш ранні часи. У результаті Рамсторф із колегами дійшли висновку, що Гольфстрім буквально втрачає свої сили — сьогодні його сила нижча, ніж будь-коли за останні 1600 років.

Зазначимо, що рушійною силою АМОС є щільна солона вода, що опускається в Північній Атлантиці. Легша прісна вода порушує цей процес. Дослідники вважають, що надмірна кількість опадів або танення льоду в прилеглих районах виявиться достатньою, щоб перешкодити нормальному функціонуванню системи та загалом просто зупинити Гольфстрім.

Якщо АМОС все ж зупиниться, вчені попереджають, що це призведе до замерзання Європи, причому цей процес прискориться в 1000 разів. Водночас скупчення води, яка сьогодні несеться на північ, імовірно, прискорить підвищення рівня моря вздовж східного узбережжя Америки, що зі свого боку прискорить затоплення Флориди.

До речі, висновки Рамсторфа було опубліковано одночасно з іншим дослідженням, яке припускає, що швидкість зміни кількості прісної води, що надходить до Північної Атлантики, може сприяти відключенню АМОС з такою ж силою, як і обсяг цієї води. Якщо ці висновки будуть підтверджені, це збільшить ризик, з яким доведеться зіткнутися людству через танення льоду Гренландії. Фактично, вчені вважають, що цього може бути достатньо, щоб стати вельми небезпечним тригером для Гольфстріму.

Раніше Фокус писав про те, що Гольфстрім може обвалитися через 2 роки, а Європа вкриється льодом.