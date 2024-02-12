Океан потребує ТО: "конвеєрна стрічка", що доставляє тепло по всьому світу, ось-ось зламається

Дослідники попереджають, що головна циркуляційна течія Атлантичного океану наближається до критичної точки й незабаром може настати колапс.

Related video

Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC) відіграє важливу роль у переміщенні тепла і прісної води Атлантичним океаном, використовуючи мережу глибинних і поверхневих океанських течій. Однак сьогодні вчені знаходять все більше доказів того, що ця система наближається до неминучого колапсу, пише IFLScience.

АМОС являє собою "конвеєрну стрічку океану", що несе теплу воду з тропіків на північ у Північну Атлантику. Коли АМОС наближається до Північного полюса, він охолоджується й утворює морський лід, а залишок води опускається і переміщається на південь у глибини океану, завершуючи свій цикл. Доставляння теплішої води до Північного полюса сприяє теплішим погодним умовам у Північно-Західній Європі та Північній Атлантиці — фактично, якщо АМОС вийде з ладу, у цих регіонах планети стане значно холодніше.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер учені знаходять дедалі більше підказок про те, що АМОС виходить з ладу і наближається до своєї критичної точки. Якщо їхні припущення підтвердяться, це матиме сильний вплив на кліматичну систему Землі загалом.

Ще більш страшним виглядає те, що зміна клімату насправді може зруйнувати цей цикл без можливості відновлення. Попередні дослідження вже показали, що АМОС невблаганно сповільнюється і сьогодні рухається з найнижчою швидкістю за останні століття.

Більшість моделей дослідників також прогнозують, що АМОС продовжить сповільнюватися з плином часу і в міру посилення кліматичної кризи. Втім, деякі вчені все ще сперечаються про те, наскільки швидким буде спад швидкості АМОС. Одна з недавніх робіт вчених виявилася невтішною — АМОС може впасти вже через десятиліття, а, можливо, навіть раніше.

У новому дослідженні команда з Утрехтського університету в Нідерландах знайшла новий спосіб виявити сигнали раннього попередження колапсу, що настає. Під час дослідження вчені запустили гігантську обчислювальну модель, що показує потік поверхневої прісної води навколо Північної Атлантики протягом останніх 2200 років.

Автори дослідження вважають, що саме рух прісної води в Атлантиці врешті-решт зможе попередити дослідників про колапс, що насувається. Простими словами, спостерігаючи за мінімальною кількістю прісної води, що переміщується вгору з південної частини Атлантики, вони можуть передбачити, наскільки вірогідний колапс АМОС у найближчі 20 років.

Далі вчені порівняли свої результати з реальними даними та знайшли підтвердження того, що раніше вже передбачали інші моделі: АМОС сьогодні перебуває на шляху до переломного моменту. На жаль, це погана новина для людства і кліматичної системи Землі загалом, оскільки раніше майбутній колапс АМОС здавався лише чимось теоретичним.

Автори дослідження не стали називати час, коли може настати цей переломний момент, проте попередили, що це "різко і назавжди" порушить розподіл тепла в океані та за його межами.

Раніше Фокус писав про те, що Гольфстрім зараз слабший, ніж будь-коли за останні 1600 років: чим це загрожує.