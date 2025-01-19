Подорож у космосі зі швидкістю світла матиме побічний ефект: що з'ясували фізики

Як показує дослідження, підтримувати зв'язок у глибокому космосі може бути не так просто, як це видається в науковій фантастиці.

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Однією з найважливіших складових космічної мандрівки є підтримання стабільного зв'язку між Землею та космічним кораблем, який летить майже зі швидкість світла. Нещодавнє дослідження показує, що насправді це буде великою проблемою для астронавтів, які летять до інших зірок, через величезні відстані в космосі. Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

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У дослідженні фізики представили два сценарії з космічним кораблем, який летить до інших зірок зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Хоча такого транспортного засобу поки що не існує, ніщо у фізиці не заперечує, що його можна побудувати. Цей космічний корабель рухається з прискоренням 1g.

У першому сценарії космічний корабель зберігає це прискорення, коли віддаляється від Землі. Спочатку зв'язок працюватиме нормально, хоча й виникатимуть деякі затримки, але через деякий час повідомлення із Землі більше не зможуть досягати космічного корабля. У міру того, як космічний корабель набиратиме дедалі більшої швидкості та наближатиметься до швидкості світла, він завжди випереджатиме повідомлення із Землі. Потім космічний корабель взагалі не зможе підтримувати зв'язок із нашою планетою.

Також фізики виявили ще один незвичайний ефект, але він стосується астронавтів на борту космічного корабля. Об'єкт, який рухається зі швидкістю, близькою до швидкості світла, відчуває уповільнення часу. Таким чином, астронавти на борту космічного корабля, що прискорюється з прискоренням 1g, вже за 20 років зможуть досягти центру нашої галактики Чумацький Шлях, що знаходиться на відстані 26 000 світлових років.

У другому сценарії космічний корабель деякий час прискорюється з прискоренням 1g, а потім сповільнюється з прискоренням 1g у міру наближення до місця призначення. Зв'язок із Землею також буде не стабільним, як і в першому сценарії, поки під час уповільнення всі повідомлення не наздоженуть космічний корабель. Повідомлення будуть накопичуватися в міру наближення космічного корабля до своєї мети.

Фізики дійшли висновку, що астронавтам на космічному кораблі, що летить майже зі швидкістю світла, доведеться відмовитися від спілкування із Землею протягом усієї місії, за винятком короткого періоду після запуску.

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