Путешествие в космосе со скоростью света будет иметь побочный эффект: что выяснили физики

Как показывает исследование, поддерживать связь в глубоком космосе может быть не так просто, как это представляется в научной фантастике.

Related video

Одним из важнейших составляющих космического путешествие является поддержание стабильной связи между Землей и космическим кораблем, который летит почти со скорость света. Недавнее исследование показывает, что на самом деле это будет большая проблема для астронавтов, которые летят к другим звездам, из-за огромных расстояний в космосе. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В исследовании физики представили два сценария с космическим кораблем, который летит к другим звездам со скоростью, близкой к скорости света. Хотя такого транспортного средства пока не существует, ничто в физике не отрицает, что его можно построить. Этот космический корабль движется с ускорением 1g.

В первом сценарии космический корабль сохраняет это ускорение, когда удалится от Земли. Сначала связь будет работать нормально, хотя и будут возникать некоторые задержки, но через некоторое время сообщения с Земли больше не смогут достигать космического корабля. По мере того, как космический корабль будет набрать все большую скорость и приближаться к скорости света, он всегда будет опережать сообщения с Земли. Затем космический корабль вообще не сможет поддерживать связь с нашей планетой.

Также физики выявили еще один необычный эффект, но он касается астронавтов на борту космического корабля. Объект, который двигается со скоростью, близкой к скорости света, испытывает замедление времени. Таким образом, астронавты на борту космического корабля, который ускоряется с ускорением 1g, уже через 20 лет смогут достичь центра нашей галактики Млечный Путь, который находится на расстоянии 26 000 световых лет.

Во втором сценарии космический корабль некоторое время ускоряется с ускорением 1g, а затем замедляется с ускорением 1g по мере приближения к месту назначения. Связь с Землей также будет не стабильной, как и в первом сценарии, пока во время замедления все сообщения не догонят космический корабль. Сообщения будут накапливаться по мере приближения космического корабля к своей цели.

Физики пришли к выводу, что астронавтам на космическом корабле, летящем почти со скоростью света, придется отказаться от общения с Землей на протяжении всей миссии, за исключением короткого периода после запуска.

Также Фокус писал о том, что ЦРУ более 50 лет скрывало сценарий того, чем все закончится на Земле. Книга, засекреченная ЦРУ более полувека назад, содержит описание того, как и когда на нашей планете наступит конец света.

Еще Фокус писал о том, что полушария Марса совсем не похожи друг на друга и ученые нашли причину. В новом исследовании ученые заглянули в недра планеты и обнаружили, что виноваты вовсе не древние гигантские удары.