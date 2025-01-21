У 32 рази більша за Чумацький Шлях: дивна фізика нової галактики кидає виклик теоріям (фото)

Виявлена "проблемна" галактика не тільки величезна, а й дуже загадкова.

Related video

У Всесвіті існує багато величезних астрономічних об'єктів, але серед них можна виділити гігантські радіогалактики. Вони мають у центрі надзвичайно активні надмасивні надмасивні чорні діри, які викидають у космос струмені плазми довжиною в мільйони світлових років. Ці струмені випускають радіохвилі, що дає змогу астрономам виявити ці галактики. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономи виявили нову гігантську радіогалактику, що отримала прізвисько Inkathazo, що означає "проблема" на африканських мовах коса і зулу. Це прізвисько було дано галактиці не просто так, пише IFLScienсe.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нова гігантська радіогалактика (ГРГ) була виявлена за допомогою радіотелескопа MeerKAT. Вона має величезний розмір, адже її струмені охоплюють відстань у 3,3 млн світлових років від кінця одного струменя до кінця іншого. Це приблизно в 32 рази більше, ніж розмір нашої галактики Чумацький шлях.

Величезні плазмові струмені цієї гігантської радіогалактики показані червоним і жовтим кольором Фото: IFLScience

Вчені дали прізвисько Inkathazo цій галактиці тому, що досить складно зрозуміти фізику того, що в ній відбувається. Тобто це проблема для астрономів.

Як показало дослідження, ця ГРГ не має тих самих характеристик, які мають інші гігантські радіогалактики. Вчених здивувало те, що струмені плазми, які випускає надмасивна чорна діра, не мають прямої форми, як це зазвичай буває. Один струмінь точно має вигнуту форму.

Несподіваним відкриттям для вчених стало те, що Inkathazo розташована не в ізольованій участі космосу, як це зазвичай буває у таких об'єктів, а в самому центрі скупчення галактик. Але таке розташування мало б ускладнити появу настільки гігантських струменів із плазми і все ж вони існують.

Спектральна карта віку плазми Inkathazo. Блакитний і зелений кольори позначають молодшу плазму, фіолетовий — старішу Фото: IFLS

За словами вчених, те, що Inkathazo було виявлено в скупченні галактик, піднімає питання про роль впливу навколишнього середовища на формування та еволюцію гігантських радіогалактик.

Астрономи також змогли з'ясувати вік плазми в струменях і виявилося, що з одного боку плазма набагато молодша, ніж з іншого. Також учені виявили, що деякі електрони в плазмі отримали несподівано високий рівень енергії. Передбачається, що це може бути пов'язано із взаємодією між струменями і гарячим міжгалактичним газом.

Вчені кажуть, що результати дослідження кидають виклик наявним моделям еволюції таких галактик і показують, що поки що більша частина складної фізики плазми, що діє в цих екстремальних галактиках, залишиться незрозумілою.

Як уже писав Фокус, на орбіті існує загроза великої катастрофи і вчені закликають терміново рятувати нашу планету. Дослідники кажуть, що потрібно терміново запобігти планетарній кризі, поки ще не стало занадто пізно.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, яку форму насправді має відома планетарна туманність Кільце, створена під час смерті схожої на Сонце зірки.