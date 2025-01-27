Виявлено загадкові кургани на Марсі: Червона планета раніше була зовсім іншою (фото)

Дослідження дає нові докази існування великої кількості води на Марсі мільярди років тому.

Related video

Вчені виявили тисячі пагорбів і курганів на Марсі, що складаються з шарів глинистих мінералів, які утворилися під час взаємодії води, що тече, з гірськими породами тоді, коли на півночі Марса був стародавній океан. Нове дослідження показує, що в далекому минулому клімат на Марсі був зовсім іншим, і велика кількість рідкої води перебувала на поверхні Червоної планети майже 4 млрд років тому. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Geoscience, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дві півкулі Марса відрізняються одна від одної. На півдні розташовані стародавні височини, а на півночі — змінені ерозією низинні рівнини, де, як вважають вчені, в далекому минулому знаходився океан. Наразі вже є багато доказів того, що на Марсі було набагато тепліше й існували річки, озера, моря, а може, навіть океани приблизно 4 млрд років тому.

Тепер же вчені виявили нові докази того, що на півночі Марса існував океан, і вони пов'язані з виявленням понад 15 000 пагорбів і курганів заввишки до 500 метрів, які містять глинисті мінерали.

На Землі такі особливості рельєфу у вигляді пагорбів і столових гір можна знайти в пустельних регіонах, де скельні утворення піддавалися ерозії вітром протягом мільйонів років. Щось подібне вчені виявили і на Марсі, використовуючи дані орбітальних апаратів Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express і Trace Gas Orbiter.

Учені виявили тисячі пагорбів і курганів на Марсі, які складаються з шарів глинистих мінералів, що утворилися під час взаємодії води, що тече, з гірськими породами Фото: ESA

Вчені вважають, що тисячі пагорбів і курганів — це все, що залишилося від височини, яка відступила на сотні кілометрів і була розмита водою і вітром у великій низинній ділянці під назвою Рівнина Хриса.

Учені з'ясували, що кургани на Марсі складаються з шарів глинистих мінералів, які утворюються, коли рідка вода взаємодіє з гірською породою протягом мільйонів років. Вчені припускають, що на поверхні Марса існувала величезна водойма, можливо, північний океан.

Під і над шарами глини вчені виявили старіші та молодші гірські породи відповідно, які не містять глини. Учені вважають, що глинисті мінерали належать до періоду історії Марса, коли на планеті була рідка вода на поверхні, а саме в період між 4,2 і 3,7 млрд років тому.

За словами авторів дослідження, у цьому регіоні має здійснити посадку марсохід Rosalind Franklin, який має вирушити на Марс 2028 року. Цей марсохід допоможе точно сказати, чи був на Марсі океан, і якщо він існував, то чи могло там існувати позаземне життя.

Також Фокус писав про те, що марсохід Curiosity виявив на Марсі залишки стародавнього озера, що також вказує на те, що мільярди років тому на Червоній планеті вода перебувала в рідкому вигляді на поверхні.

Як уже писав Фокус, поруч із нами може перебувати бозонна зірка, яка безпосередньо пов'язана з темною матерією. Вчені вважають, що Всесвіт може бути заповнений незвичайними бозонними зірками або темними зірками.