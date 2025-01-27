Первая в истории сфотографированная черная дыра меняется: что выяснили астрономы (фото)

Ученые использовали данные об изменении аккреционного диска сверхмассивной черной дыры M87*, чтобы сделать вывод о ее ориентации и массе.

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В 2019 году астрономы из проекта Event Horizon Telescope (EHT) впервые в истории показали снимок сверхмассивной черной дыры M87*, которая находится в центре галактики M87. Этот снимок был основан на данных, полученных в 2017 году. Теперь ученые из проекта EHT провели анализ данных, собранных в 2018 году и сделали новые открытия. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет SciTechDaily.

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Ученые объединили данные наблюдений за черной дырой M87* и получили новую информацию о структуре и движении плазмы вблизи горизонта событий черной дыры. Новые данные дают наиболее подробное понимание того, как материя вращается вокруг сверхмассивных черных дыр в аккреционном диске.

Когда черная дыра притягивает к себе материю, то последняя начинает кружить вокруг черной дыры в виде аккреционного диска, а затем по спирали попадает внутрь черной дыры. То, как вращается аккреционный диск может многое рассказать ученым о черной дыре. Например, о том, какую она имеет массу, а также какая у нее ориентация в пространстве. Это также дает возможность понять, как ведет себя плазма вблизи горизонта событий черной дыры, то есть невидимой границы, за пределы которой ничто не выходит обратно в космос, даже свет.

Ученые объединили данные наблюдений за черной дырой M87* и получили новую информацию о структуре и движении плазмы вблизи горизонта событий черной дыры Фото: EHT Collaboration

Исследование показало, что самая яркая часть аккреционного диска сместилась и повернулась на 30 градусов за год из-за турбулентности в этом диске. Также ученые подтвердили, что ось вращения сверхмассивной черной дыры M87* наклонена в сторону от Земли. Астрономы обнаружили, что внешнее кольцо плазмы вращается в противоположном направлении, чем вращается сама черная дыра.

По словам астрономов, последнее открытие подтверждает существующие модели о том, как материя вращается вокруг сверхмассивных черных дыр. Также это исследование показало, как меняется черная дыра в течение короткого периода времени.

Новый анализ данных также помог ученым подтвердить, что сверхмассивная черная дыра M87* имеет массу, которая примерно в 6,5 млрд раз больше массы Солнца.

Ученые намерены продолжить анализ полученных данных для того, чтобы создать на основе имеющихся изображений "фильм", который должен показать, что на самом деле происходит вокруг черной дыры M87*.

Это исследование углубляет понимание того, как развивалась Вселенная. Сверхмассивные черные дыры находятся в центре каждой большой галактики и изучение их секретов поможет понять, как формируются и умирают галактики.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые наблюдали, как формируется и вылетает в космос гигантская струя материи из черной дыры.

Также Фокус писал о том, что недавнее исследование показало, что долгое пребывание в космосе негативно влияет на глаза и зрение астронавтов.