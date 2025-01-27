Перша в історії сфотографована чорна діра змінюється: що з'ясували астрономи (фото)

Вчені використовували дані про зміну акреційного диска надмасивної чорної діри M87*, щоб зробити висновок про її орієнтацію і масу.

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У 2019 році астрономи з проєкту Event Horizon Telescope (EHT) уперше в історії показали знімок надмасивної чорної діри M87*, яка розташована в центрі галактики M87. Цей знімок був заснований на даних, отриманих у 2017 році. Тепер вчені з проєкту EHT провели аналіз даних, зібраних у 2018 році і зробили нові відкриття. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише SciTechDaily.

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Вчені об'єднали дані спостережень за чорною дірою M87* і отримали нову інформацію про структуру і рух плазми поблизу горизонту подій чорної діри. Нові дані дають найбільш докладне розуміння того, як матерія обертається навколо надмасивних чорних дір в аккреційному диску.

Коли чорна діра притягує до себе матерію, то остання починає кружляти навколо чорної діри у вигляді аккреційного диска, а потім по спіралі потрапляє всередину чорної діри. Те, як обертається акреційний диск, може багато чого розповісти вченим про чорну діру. Наприклад, про те, яку вона має масу, а також яка в неї орієнтація в просторі. Це також дає можливість зрозуміти, як поводиться плазма поблизу горизонту подій чорної діри, тобто невидимої межі, за межі якої ніщо не виходить назад у космос, навіть світло.

Вчені об'єднали дані спостережень за чорною дірою M87* і отримали нову інформацію про структуру і рух плазми поблизу горизонту подій чорної діри Фото: черная дыра

Дослідження показало, що найяскравіша частина аккреційного диска змістилася і повернулася на 30 градусів за рік через турбулентність у цьому диску. Також учені підтвердили, що вісь обертання надмасивної чорної діри M87* нахилена в бік від Землі. Астрономи виявили, що зовнішнє кільце плазми обертається в протилежному напрямку, ніж обертається сама чорна діра.

За словами астрономів, останнє відкриття підтверджує наявні моделі про те, як матерія обертається навколо надмасивних чорних дір. Також це дослідження показало, як змінюється чорна діра протягом короткого періоду часу.

Новий аналіз даних також допоміг вченим підтвердити, що надмасивна чорна діра M87* має масу, яка приблизно в 6,5 млрд разів більша за масу Сонця.

Вчені мають намір продовжити аналіз отриманих даних для того, щоб створити на основі наявних зображень "фільм", який має показати, що насправді відбувається навколо чорної діри M87*.

Це дослідження поглиблює розуміння того, як розвивався Всесвіт. Надмасивні чорні діри знаходяться в центрі кожної великої галактики, і вивчення їхніх секретів допоможе зрозуміти, як формуються і вмирають галактики.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше спостерігали, як формується і вилітає в космос гігантський струмінь матерії з чорної діри.

Також Фокус писав про те, що недавнє дослідження показало, що тривале перебування в космосі негативно впливає на очі та зір астронавтів.