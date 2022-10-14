Післяобідня відрижка. Виявили чорну діру, чия поведінка поставила вчених у глухий кут

Чорна діра 3 роки тому поглинула маленьку зірку, але нещодавно викинула в космос потік речовини, що залишилася після цієї події. Але такого не мало статися.

Related video

Три роки тому астрономи з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики за допомогою наземних радіотелескопів побачили, як чорна діра на відстані 665 млн світлових років від нас поглинає маленьку зірку. Але ця подія не привернула особливої уваги вчених. Але нещодавно вони знову звернули увагу на цю чорну діру і побачили, що вона викидає до космосу потік речовини, що залишився після "космічної трапези". Але цього не може відбуватися через такий тривалий час і вчені намагаються зрозуміти, як таке можливо, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені зрівняли своє відкриття, коли чорна діра викинула частину речовини після поглинання зірки через три роки після цієї події, з пообідньою відрижкою у людини.

"Зазвичай, коли зірка повністю поглинена чорною дірою, цей матеріал нагрівається, закручується навколо чорної діри і виробляє потік випромінювання, який ми можемо бачити. Частина речовини зірки, яку чорна діра не проковтнула, може бути викинута назад у космос. Але це відбувається відразу після поглинання, а не через 3 роки. Ми досі не розуміємо, як таке сталося. Ми такого ще не бачили", — каже Іветт Сендес із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

[ + – ] Коли будь-яка зірка підходить надто близько до чорної діри, то остання починає витягувати з зірки всю її речовину. В результаті зірка розтягується та нагадує спагеті, тому цей процес вчені називають спагетіфікацією Фото: Церемониймейстер Марк Абрахамс позирует со Шнобелевской премией 2022 года в своем офисе в Кембридже, штат Массачусетс.

Коли будь-яка зірка підходить надто близько до чорної діри, то остання починає витягувати із зірки всю її речовину. В результаті зірка розтягується та нагадує спагеті, тому цей процес вчені називають спагетіфікацією. Але коли процес поглинання завершено, то в космос може полетіти частина зоряної речовини, але це відбувається практично відразу.

3 роки тому вчені не звернули увагу на, здавалося б, звичайну космічну подію, адже чорна діра поглинула зірку, яка в 10 разів легша за Сонце. Але через роки вчені повернулися до спостереження за цією чорною дірою і виявили, що вона викидає колись поглинений матеріал. Те, що це залишки тієї самої зірки, вчені з'ясували, переглянувши всі архівні дані, які показали, що за цей час жодна інша зірка не стала обідом цієї чорної діри.

Вчені досі не знають, що спричинило таку затримку у викиді речовини.

"Це схоже на післяобідню відрижку у людини, яка буває у людей через деякий час після їди. Це дуже дивно", — говорить Сендес.

Ще одна загадка, яку поки що не можуть пояснити вчені, полягає в тому, що викинутий потік речовини рухається зі швидкістю, еквівалентною половині швидкості світла. Але в основному ця швидкість не перевищує 10% швидкості світла.

[ + – ] Ще одна загадка, яку поки що не можуть пояснити вчені, полягає в тому, що викинутий потік речовини рухається зі швидкістю, еквівалентною половині швидкості світла. Але в основному ця швидкість не перевищує 10% швидкості світла Фото: NASA//CXC/M. Weiss

Тепер вчені направили всі свої зусилля на те, щоб з'ясувати, наскільки унікальною є ця подія і чому вона сталася через такий тривалий час після поглинання зірки чорною дірою.

Що стосується швидкості світла, то вчені, як уже писав Фокус, виявили потік речовини в космосі, який летить зі швидкістю, яка в кілька разів перевищує швидкість світла, хоча це неможливо. Але незабаром астрономи з'ясували, що жодних порушень законів фізики немає і пояснили, чому.

Також Фокус писав про те, що вчені дали відповідь на запитання, чи можуть у чорних дірах відбуватися вибухи. Виявляється, вони відбуваються, тільки це зовсім не так, як ми собі уявляємо.