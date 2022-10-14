Послеобеденная отрыжка. Обнаружена черная дыра, чье поведение поставило ученых в тупик

Черная дыра 3 года назад поглотила маленькую звезду, но только недавно выбросила в космос поток вещества, оставшейся после этого события. Но такого не должно было случиться.

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Три года назад астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики с помощью наземных радиотелескопов увидели, как черная дыра на расстоянии в 665 млн световых лет от нас поглощает маленькую звезду. Но это событие не привлекло особого внимания ученых. Но недавно они снова обратили внимание на эту черную дыру и увидели, что она выбрасывает в космос поток вещества, оставшийся после "космической трапезы". Но этого не может происходить через такой длительный период времени и ученые пытаются понять, как такое возможно, пишет Daily Mail.

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Ученые сравнили свое открытие, когда черная дыра выбросила часть вещества после поглощения звезды через три года после этого события, с послеобеденной отрыжкой у человека.

"Обычно, когда звезда полностью поглощена черной дырой, этот материал нагревается, закручивается вокруг черной дыры и производит поток излучения, который мы можем видеть. Часть вещества звезды, которую черная дыра не проглотила, может быть выброшена обратно в космос. Но это происходит сразу после поглощения, а не через 3 года. Мы до сих пор не понимаем, как такое произошло. Мы такого еще не видели", — говорит Иветт Сендес из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

[ + – ] Когда любая звезда походит слишком близко к черной дыре, то последняя начинает вытягивать из звезды все ее вещество. В результате звезда растягивается и напоминает спагетти, поэтому этот процесс ученые называют спагеттификацией Фото: Daily Mail

Когда любая звезда подходит слишком близко к черной дыре, то последняя начинает вытягивать из звезды все ее вещество. В результате звезда растягивается и напоминает спагетти, поэтому этот процесс ученые называют спагеттификацией. Но когда процесс поглощения завершен, то в космос может улететь часть звездного вещества, но это происходит практически сразу.

3 года назад ученые не обратили внимание на, казалось бы, рядовое космическое событие, ведь черная дыра поглотила звезду, которая в 10 раз легче Солнца. Но спустя годы, ученые вернулись к наблюдению за этой черной дырой и обнаружили, что она извергает некогда поглощенный материал. То, что это остатки той самой звезды ученые выяснили, просмотрев все архивные данные, которые показали, что за это время никакая другая звезда не стала обедом этой черной дыры.

Ученые до сих пор не знают, что стало причиной такой задержки в выбросе вещества.

"Это похоже на послеобеденную отрыжку у человека, которая бывает у людей через некоторое время после приема пищи. Это очень удивительно", — говорит Сендес.

Еще одна загадка, которую пока не могут объяснить ученые, состоит в том, что выброшенный поток вещества двигается со скоростью эквивалентной половине скорости света. Но в основном эта скорость не превышает 10% от скорости света.

[ + – ] Еще одна загадка, которую пока не могут объяснить ученые, состоит в том, что выброшенный поток вещества двигается со скоростью эквивалентной половине скорости света. Но в основном эта скорость не превышает 10% от скорости света Фото: NASA//CXC/M. Weiss

Теперь ученые направили все свои усилия на то, чтобы выяснить насколько уникальным является это событие и почему оно произошло через такой длительный период времени после поглощения звезды черной дырой.

Что касается скорости света, то ученые, как уже писал Фокус, обнаружили поток вещества в космосе, который летит со скоростью, которая в несколько раз превышает скорость света, хотя это и невозможно. Но вскоре астрономы выяснили, что никаких нарушений законов физики нет и объяснили почему.

Также Фокус писал о том, что ученые дали ответ на вопрос, могут ли в черных дырах происходить взрывы. Оказывается, они происходят, только выглядит это совсем не так, как мы себе представляем.