Противоречит законам физики. Обнаружен поток вещества, летящего быстрее скорости света

Вещество, которое было выброшено в космос, в результате столкновения двух нейтронных звезд, набрало скорость больше скорости света в несколько раз. Но есть один нюанс.

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Астрономы стали свидетелями уникального события – столкновения двух нейтронных звезд, которые являются очень плотными ядрами, когда-то взорвавшихся очень массивных звезд. В результате этого столкновения в космос была выброшена струя вещества, которая согласно данным космического телескопа Хаббл, двигалась со скоростью в 7 раз больше скорости света. Через 200 дней после катастрофического события, как показали данные, эта струя замедлилась до скорости в 4 раза больше скорости света. Но оказалось, что это просто иллюзия, пишет ScienceAlert.

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Согласно существующим законам физики ничто во Вселенной не может двигаться быстрее скорости света. И то что, что астрономы приняли за сверхсветовую скорость полета вещества в космосе, оказалось просто иллюзией, основанной на нашем угле зрения.

Ученые использовали наземные телескопы для того, чтобы перепроверить данные, полученные Хабблом, и выяснили, что никаких нарушений законов физики не произошло. Хотя этот поток вещества, который был выброшен в результате столкновения двух нейтронных звезд, все же двигался с невероятно огромной скоростью.

"Изучение движения струи вещества показало, что этот поток двигался со скоростью, которая составляет примерно 99,97% от скорости света", — говорит Венбин Лу из Калифорнийского университета в Беркли.

[ + – ] Астрономы стали свидетелями уникального события – столкновения двух нейтронных звезд, которые являются очень плотными ядрами, когда-то взорвавшихся очень массивных звезд. В результате этого столкновения в космос была выброшена струя вещества, которая согласно данным космического телескопа Хаббл, двигалась со скоростью в 7 раз больше скорости света Фото: wikipedia

По словам Кунала Мули из Калифорнийского технологического института, явление сверхсветовой скорости у подобного потока вещества могло появиться в результате того, что когда что-то приближается к нам с достаточно высокой скоростью, оно находится очень близко к обсерватории, то есть к месту наблюдения. Но, когда такой объект становится все ближе и ближе, то расстояние, необходимое для того, чтобы его свет дошел до нас, сокращается.

"Мы не принимаем это во внимание в нашей повседневной жизни, так как нам кажется, что свет прилетает к нам мгновенно. Но в этом случае струя вещества летит почти так же быстро, как свет, который она излучает, и создается иллюзия, что ее собственный свет, кажется, покрывает большие расстояния, и, следовательно, движется с невозможной скоростью", — говорит Мули.

По словам ученых, для вычисления точной скорости тех или иных объектов нужно очень много дополнительных данных. В частности, ученые считают, что такие вычисления станут намного более точными благодаря космическому телескопу Уэбба. Ведь он может лучше всех наблюдать за столкновениями нейтронных звезд на расстоянии до 500 млн световых лет от нас.

Фокус уже писал о том, что ученые нашли способ предсказывать появление сверхновых. Таким образом теперь за взрывами звезд можно будет наблюдать в режиме реального времени.

Что касается телескопа Уэбба, то Фокус уже писал о том, что он смог сфотографировать танго редких звезд и в кадр попало прикосновение света к их пыльным юбкам.