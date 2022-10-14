Суперечить законам фізики. Виявлено потік речовини, що летить швидше за швидкість світла

Речовина, яка була викинута в космос, внаслідок зіткнення двох нейтронних зірок набрала швидкість більше швидкості світла в кілька разів. Але є один нюанс.

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Астрономи стали свідками унікальної події — зіткнення двох нейтронних зірок, які є дуже щільними ядрами дуже масивних зірок, які колись вибухнули. В результаті цього зіткнення в космос було викинуто струмінь речовини, який згідно з даними космічного телескопа Габбл, рухався зі швидкістю в 7 разів більше швидкості світла. Через 200 днів після катастрофічної події, як показали дані, цей струмінь сповільнився до швидкості вчетверо більше швидкості світла. Але виявилося, що це просто ілюзія, пише ScienceAlert.

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Згідно з чинними законами фізики ніщо у Всесвіті не може рухатися швидше за швидкість світла. І те, що астрономи прийняли за надсвітлову швидкість польоту речовини в космосі, виявилося просто ілюзією, заснованою на нашому куті зору.

Вчені використовували наземні телескопи для того, щоб перевірити ще раз дані, отримані Габблом, і з'ясували, що жодних порушень законів фізики не сталося. Хоча цей потік речовини, який був викинутий внаслідок зіткнення двох нейтронних зірок, все ж таки рухався з неймовірно величезною швидкістю.

"Вивчення руху струменя речовини показало, що цей потік рухався зі швидкістю, яка становить приблизно 99,97% швидкості світла", — говорить Венбін Лу з Каліфорнійського університету в Берклі.

[ + – ] Астрономи стали свідками унікальної події – зіткнення двох нейтронних зірок, які є дуже щільними ядрами дуже масивних зірок, які колись вибухнули. В результаті цього зіткнення в космос було викинуто струмінь речовини, який згідно з даними космічного телескопа Габбл, рухався зі швидкістю в 7 разів більше швидкості світла Фото: wikipedia

За словами Кунала Мулі з Каліфорнійського технологічного інституту, явище надсвітлової швидкості у подібного потоку речовини могло з'явитися внаслідок того, що коли щось наближається до нас із досить високою швидкістю, воно дуже близько до обсерваторії, тобто до місця спостереження. Але коли такий об'єкт стає дедалі ближче, то відстань, необхідна для того, щоб його світло дійшло до нас, скорочується.

"Ми не беремо це до уваги в нашому повсякденному житті, тому що нам здається, що світло прилітає до нас миттєво. Але в цьому випадку струмінь речовини летить майже так само швидко, як світло, яке вона випромінює, і створюється ілюзія, що її власне світло, здається, покриває великі відстані, і, отже, рухається з неможливою швидкістю", — каже Мулі.

За словами вчених, для обчислення точної швидкості тих чи інших об'єктів потрібно багато додаткових даних. Зокрема, вчені вважають, що такі обчислення стануть набагато точнішими завдяки космічному телескопу Webba. Адже він може найкраще спостерігати за зіткненнями нейтронних зірок на відстані до 500 млн. світлових років від нас.

Фокус вже писав про те, що вчені знайшли спосіб передбачати появу наднових. Таким чином, тепер за вибухами зірок можна буде спостерігати в режимі реального часу.

Що стосується телескопа Вебба, то Фокус вже писав про те, що він зміг сфотографувати танго рідкісних зірок і в кадр потрапив дотик світла до запорошених спідниць.