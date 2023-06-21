Как и предсказывал Эйнштейн. Расширение Вселенной – это иллюзия: что говорит новая теория

Ученый из Швейцарии предлагает новый взгляд на космос, в котором нет никакой темной энергии.

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Физик Лукас Ломбрайзер из Женевского университета, Швейцария, опубликовал новую статью в издании Classical and Quantum Gravity. Ученый считает, что на самом деле расширения Вселенной не существует и она статична, как и предсказывал когда-то Альберт Эйнштейн. Также физик предполагает, что темной энергии, ответственной за расширение Вселенной так же нет, что решает проблему с ее пониманием, пишет Live Science.

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Сейчас астрономы считают, что Вселенная постоянно расширяется и это происходит благодаря загадочной темной энергии, природа которой до конца не ясна. О том, что космос расширяется можно понять по красному смещению, то есть растяжению длины волны света в сторону более красного конца спектра по мере того, как излучающие свет галактики удаляются от Земли. Чем дальше галактики, чем больше у них красное смещение.

Также астрономы теперь знают, что скорость расширения Вселенной не является фиксированной и происходит постоянное ускорение этого расширения, которое обозначают термином космологическая постоянная. Но проблема с этой постоянной состоит в том, что согласно предсказаниям Стандартной модели физики элементарных частиц, ее значения значительно отличаются от тех, которые видят астрономы. Ученые пытаются объяснить это несоответствие введением в модель Вселенной гипотетических частиц и новых фундаментальных сил природы. Но Ломбрайзер считает, что не нужно ничего менять в существующих представлениях о космосе и решение проблемы лежит на поверхности.

Сейчас астрономы считают, что Вселенная постоянно расширяется и это происходит благодаря загадочной темной энергии, природа которой до конца не ясна Фото: NASA

Вселенная такая, как и предсказывал Альберт Эйнштейн

Физик считает, что на самом деле расширения Вселенной не происходит и она является плоской и статичной, как изначально считал Альберт Эйнштейн. А все, что указывает на расширение космоса можно объяснить эволюцией в течение времени масс таких частиц, как протоны и электроны.

В модели Вселенной, которую предлагает швейцарский физик, эти элементарные частицы возникают из поля, которое проходит сквозь ткань пространства-времени. Космологическая постоянная определяется массой этого поля, и, поскольку оно меняется, то и массы частиц, рожденных в этом поле, также меняются. Но изменение их масс связано с эволюцией в течение длительного времени, а не с расширением Вселенной.

Ученый считает, что именно изменение поля приводит к появлению большого красного смещения у далеких галактик и в этом случае космологическая постоянная согласуется с предсказаниями Стандартной модели физики элементарных частиц. То есть, в этом случае никакой проблемы с космологической постоянной вообще не существует, считает ученый.

Физик считает, что на самом деле расширения Вселенной не происходит и она является плоской и статичной, как изначально считал Альберт Эйнштейн Фото: Antifal Real

Проблема темной материи и темной энергии решена

Также модель статичной Вселенной решает и проблему темной материи, которая как считается составляет большую часть всего космоса, но увидеть ее пока не удалось. Также не известно из чего именно она состоит. Ученый считает, что изменение поля может привести к появлению аксионного поля, то есть поля состоящего из аксионов, а они являются гипотетическими частицами, из которых может состоять темная материя.

Что касается темной энергии, которая приводит в движение расширение Вселенной, то в новой модели швейцарского физика, эффект, который отдают темной материи, на самом деле можно объяснить изменением массы элементарных частиц. То есть, в более поздней истории эволюции космоса эти частицы выбрали другой путь своего развития. Поэтому необходимости в существовании темной энергии нет, считает Ломбрайзер.

Также модель статичной Вселенной решает и проблему темной материи, которая как считается составляет большую часть всего космоса, но увидеть ее пока не удалось Фото: Inverse

Некоторые ученые, которые высказали свое мнение по поводу новой теории, считают ее довольно спорной, но интересной. С другой стороны, они указываю на тот факт, что некоторые утверждения невозможно проверить в ходе экспериментов. Но, возможно, это получится сделать в будущем.

Фокус уже писал о том, как Альберт Эйнштейн отстаивал свою точку зрения относительно расширения Вселенной и в конечном итоге принял выводы других ученых.

Также Фокус писал о том, что эксперимент на Большом адронном коллайдере может дать ответ на вопрос, куда исчезла антиматерия во Вселенной.