На близькій до нас, схожій на Землю планеті виявили те, чого раніше ніколи не бачили (фото)

Передбачалося, що одна з планет у системі TRAPPIST-1 не може мати атмосферу, але нові дані спростовують це.

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Нові спостереження космічного телескопа Вебб показують, що планета TRAPPIST-1b, яку раніше вважали безповітряним світом, може мати атмосферу. Вона найімовірніше схожа на атмосферу Титана, але має зовсім інший хімічний склад. Цікаво, що планета знаходиться в зоні населеності своєї зірки, що передбачає умови для появи життя. Але з цією планетою не все так просто. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише ScienceAlert.

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На відстані 40 світлових років від нас, що вважається близько за космічними марками, розташована унікальна зоряна система TRAPPIST-1. Навколо зірки TRAPPIST-1, яка є червоним карликом, обертаються одразу 7 кам'янистих планет, розміром і щільністю схожих на Землю.

Хоча всі планети розташовані ближче до своєї зірки, ніж планети в Сонячній системі, зірка червоний карлик більш тьмяна і випромінює менше світла, ніж Сонце. Це означає, що зона населеності зірки, тобто те місце, де умови сприяють появі життя на планетах, розташована ближче до червоного карлика. Таким чином з моменту відкриття зоряної системи 2017 року астрономи вважали, що деякі планети можуть бути населеними. Але для цього потрібно, щоб планети щонайменше мали атмосферу.

Порівняння розмірів чотирьох планет Сонячної системи їхньої віддаленості від Сонця з тими самими параметрами у планет TRAPPIST-1 Фото: NASA

Минулі дослідження показали, що жодна планета в системі TRAPPIST-1 не має атмосфери. Особливо ретельно вивчали планету TRAPPIST-1b, яка розташована найближче до своєї зірки. Але нове дослідження припускає, що на планеті або відбувається бурхлива геологічна активність, або ж вона оповита товстою атмосферою, що складається з вуглекислого газу.

Автори дослідження кажуть, що TRAPPIST-1b перебуває занадто близько до своєї зірки, щоб бути придатною для життя. Проте вона може дати важливу інформацію про те, як формуються і розвиваються кам'янисті планети.

Порівняння планет TRAPPIST-1 і Сонячної системи, включно з розміром, щільністю та освітленістю Фото: NASA

Аналіз даних, отриманих телескопом Вебб, показує, що поверхня планети не змінилася з плином часу, а це означає, що там може відбуватися її постійне оновлення. При цьому це також вказує на те, що планета може бути захищена від космічного і зоряного випромінювання товстою атмосферою.

Вчені вважають, що на планеті може відбуватися тектонічна або вулканічна активність, яка може пояснити отримані дані. З іншого боку, там може існувати атмосфера з вуглекислого газу, яка нагадує за своєю структурою атмосферу супутника Сатурна під назвою Титан. Але хімічний склад атмосфери TRAPPIST-1b найімовірніше сильно відрізняється від того, що є у Титана або будь-якого іншого кам'янистого світу в Сонячній системі. Тобто це може бути атмосфера, яку ще раніше ніколи не бачили астрономи.

Тільки майбутні спостереження зможуть підтвердити отримані дані та висновки вчених.

Як уже писав Фокус, на супутнику Сатурна під назвою Енцелад астрономи виявили темну пляму, яка не піддається поясненню. Нагадуємо, що цей покритий льодом світ вважається потенційно населеним.

Також Фокус писав про те, що астрономи розкрили секрет рідкісних космічних вибухів і все вказує на незвичайного пожирача матерії. На сьогоднішній день вчені виявили всього 12 подібних космічних вибухів, які, як передбачається, пов'язані з харчуванням чорних дір.