NASA не пустило в космос астронавтов, чтобы спасти экипаж аварийного корабля на орбите (фото)

Вместо четырех астронавтов на МКС полетят только два, ведь нужны 2 пустых места на космическом корабле для спасательной миссии.

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Миссия Crew-9 на Международную космическую станцию (МКС) теперь состоит только из двух астронавтов вместо четырех. NASA пришлось сократить экипаж космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, чтобы на нем было место для двух астронавтов NASA, которые не могут вернуться домой на корабле Starliner из-за технических проблемы, пишет Space.

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Изначально миссия Crew-9 должна была отправиться на МКС 18 августа, но затем дату запуска перенесли на 24 сентября. Изменение даты произошло из-за того, что в NASA решили использовать космический корабль Crew Dragon компании SpaceX для возвращения из космоса астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс. Они не могут вернуться на Землю на корабле Starliner компании Boeing из-за технических проблем.

Барри Уилмор и Сунита Уильямс не могут вернуться на Землю на корабле Starliner (на фото) компании Boeing из-за технических проблем Фото: NASA

Космический корабль Starliner отправился в первый испытательный полет с экипажем еще 5 июня и состыковался с МКС на следующий день. Но у корабля возникли проблемы с двигательной системой. Несколько месяцев NASA пыталось решить проблему, но в итоге было принято решение, что этот корабль не сможет безопасно доставить астронавтов с МКС домой. Поэтому 6 сентября корабль Starliner должен отпрвиться на Землю без экипажа, а Уилмор и Уильямс останутся на орбите примерно до февраля следующего года

У них теперь будет два места на корабле Crew Dragon компании SpaceX, чтобы вернуться домой, ведь NASA исключило из миссии Crew-9 астронавтов Зену Кардман и Стефани Уилсон. Кардман должна была впервые полететь в космос, в то время как для Уилсон это должен был стать уже четвертый полет. В NASA заявили, что эти астронавты отправятся на МКС в следующий раз.

Корабль Crew Dragon полетит на орбиту с астронавтом NASA Ником Хейгом и россиянином Александром Горбуновым на борту. Когда их пребывания на МКС закончится, то они вместе с экипажем аварийного корабля Starliner вернуться на Землю в следующем году.

Корабль Crew Dragon полетит на орбиту с астронавтом NASA Ником Хейгом (слева) и россиянином Александром Горбуновым на борту Фото: NASA

Горбунов выполнит свой первый полет в космос. Его нахождение на борту корабля SpaceX основано на соглашении между NASA и "Роскосмосом", которое предусматривает полеты россиян на МКС на американских космических кораблях, а американцев – на российских.

Хейг уже два раза побывал космосе, но первый полет был очень коротким. В 2018 году он отправился в космос на борту российского корабля "Союз", но полет прервали через несколько минут после запуска из-за проблем с ракетой-носителем. Космический корабль ненадолго достиг космоса, прежде чем вернуться на Землю. Второй раз Хейг также на российском корабле успешно прилетел на МКС в 2019 году, где провел 203 дня.

Стоит сказать, что запуск миссии Crew-9, который должен состоятся 24 сентября, может быть перенесен. Дело в том, что корабль Crew Dragon с экипажем на орбиту должна вывести ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceХ. Но, как уже писал Фокус, в конце августа другая версия этой многоразовой ракеты не смогла нормально приземлиться и загорелась. Сейчас идет расследование этого инцидента.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили снимок близнеца Млечного Пути. Спиральная галактика NGC 6744 по размеру больше нашей галактики, но в остальном очень похожа на нее.

Напоминаем, что эксперты считают, что компания Boeing может не успеть начать регулярные полеты своего корабля Starliner на орбиту в ближайшем будущем, как уже писал Фокус.