Китай начал выращивать рыб на борту космической станции "Тяньгун": зачем это нужно (видео)

Четыре рыбы данио-рерио являются частью первого китайского проекта по изучению водной экологии на орбите.

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Рыбы данио-рерио в количестве четыре особи прибыли на китайскую космическую станцию "Тяньгун" в конце апреля этого года вместе с тремя астронавтами на борту космического корабля "Шэньчжоу-18". Согласно сообщению ученых из китайской академии наук, все рыбы чувствуют себя хорошо в условиях микрогравитации. Ученые надеются даже получить потомство эти рыб на орбите, пишет Space.

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Четыре рыбы данио-рерио живут в специальном аквариуме на космической станции "Тяньгун", который представляет собой маленькую самоподдерживающуюся экосистему. Согласно сообщению китайских ученых, для того, чтобы рыбы могли нормально существовать процесс фотосинтеза в аквариуме обеспечивает растение роголистник.

Китайские ученые решили провести этот эксперимент на орбите, чтобы выяснить, как космическая среда влияет рост рыб и на общее состояние водной экосистемы. Ранее в этом году астронавты заметили странное поведение у рыб: из-за микрогравитации они осуществляли необычные дивжения во время плавания в аквариуме и плавали иногда в перевернутом виде. Тем не менее сейчас рыбы чувствуют себя хорошо, что может указывать на адаптацию к необычным условиям.

Четыре рыбы данио-рерио живут в специальном аквариуме на космической станции "Тяньгун" Фото: space.com

Китайские ученые надеются, что рыбы смогут откладывать икру и таким образом будет получено потомство. Если это произойдет, то астронавты будут внимательно следить за развитием потомства, ведь эмбрионы рыб данио-рерио прозрачные и развиваются вне матки.

По словам ученых из Китайской академии наук, это первый в истории Китая проект по изучению водной экологии на орбите. В частности, впервые китайские астронавты наблюдали за ростом и развитием рыб в условиях космоса в течение нескольких месяцев. Было проведено уже множество экспериментов на орбите, и они еще продолжаются. Китайские астронавты заявили, что все идет согласно плану.

С помощью данного проекта китайские ученые хотят добиться прорыва в выращивании позвоночных в космосе.

Три астронавта миссии "Шэньчжоу-18" должны вернуться на Землю в течение октября, поскольку их шестимесячное пребывание на орбите подходит к концу. Но Китайское агентство по пилотируемым космическим полетам еще не опубликовало дату запуска новой миссии "Шэньчжоу-19" и дату завершения миссии "Шэньчжоу-18".

Как уже писал Фокус, объявлены лучшие снимки космоса 2024. Завершилось подведение итогов нового международного конкурса Astrophotography Prize, в котором за звание лучших соревновались астрофотографы со всего мира.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили движение на Луне, которое происходит между мантией и ядром спутника Земли. Исследование показало, что в этом месте существует расплавленная горная порода, хотя остальная часть мантии твердая, как и ядро.