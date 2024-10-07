Китай почав вирощувати риб на борту космічної станції "Тяньгун": навіщо це потрібно (відео)

Чотири риби даніо-реріо є частиною першого китайського проекту з вивчення водної екології на орбіті.

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Риби даніо-реріо в кількості чотири особини прибули на китайську космічну станцію "Тяньгун" наприкінці квітня цього року разом із трьома астронавтами на борту космічного корабля "Шеньчжоу-18". Згідно з повідомленням учених із китайської академії наук, усі риби почуваються добре в умовах мікрогравітації. Вчені сподіваються навіть отримати потомство цих риб на орбіті, пише Space.

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Чотири риби даніо-реріо живуть у спеціальному акваріумі на космічній станції "Тяньгун", який являє собою маленьку самопідтримувану екосистему. Згідно з повідомленням китайських учених, для того, щоб риби могли нормально існувати, процес фотосинтезу в акваріумі забезпечує рослина роголистник.

Китайські вчені вирішили провести цей експеримент на орбіті, щоб з'ясувати, як космічне середовище впливає на ріст риб і на загальний стан водної екосистеми. Раніше цього року астронавти помітили дивну поведінку у риб: через мікрогравітацію вони здійснювали незвичні рухи під час плавання в акваріумі та плавали інколи в перевернутому вигляді. Проте зараз риби почуваються добре, що може вказувати на адаптацію до незвичних умов.

Чотири риби даніо-реріо живуть у спеціальному акваріумі на космічній станції "Тяньгун" Фото: space.com

Китайські вчені сподіваються, що риби зможуть відкладати ікру і таким чином буде отримано потомство. Якщо це станеться, то астронавти уважно стежитимуть за розвитком потомства, адже ембріони риб даніо-реріо прозорі та розвиваються поза маткою.

За словами вчених із Китайської академії наук, це перший в історії Китаю проєкт із вивчення водної екології на орбіті. Зокрема, вперше китайські астронавти спостерігали за ростом і розвитком риб в умовах космосу протягом кількох місяців. Було проведено вже безліч експериментів на орбіті, і вони ще тривають. Китайські астронавти заявили, що все йде згідно з планом.

За допомогою цього проекту китайські вчені хочуть домогтися прориву у вирощуванні хребетних у космосі.

Три астронавти місії "Шеньчжоу-18" мають повернутися на Землю протягом жовтня, оскільки їхнє шестимісячне перебування на орбіті добігає кінця. Але Китайське агентство з пілотованих космічних польотів ще не опублікувало дату запуску нової місії "Шеньчжоу-19" і дату завершення місії "Шеньчжоу-18".

Як уже писав Фокус, оголошено найкращі знімки космосу 2024. Завершилося підбиття підсумків нового міжнародного конкурсу Astrophotography Prize, в якому за звання найкращих змагалися астрофотографи з усього світу.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили рух на Місяці, який відбувається між мантією і ядром супутника Землі. Дослідження показало, що в цьому місці існує розплавлена гірська порода, хоча інша частина мантії тверда, як і ядро.