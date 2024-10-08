В Китае создали батарею, которая может вырабатывать энергию из атмосферы Марса

Новая марсианская батарея может непрерывно работать в холодных условиях Красной планеты в течение 1375 часов.

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Космические агентства США и Китая активно готовятся к первой высадке человека на Марс и созданию на планете постоянной базы. Одной из проблем, которую нужно решить, является создание постоянного источника энергии, который необходим для поддержания деятельности базы, а также работы марсоходов и астронавтов. Поскольку на Марс очень сложно доставить много оборудования, из-за ограничений по весу космического корабля, ученые ищут способы, как сделать такие источники энергии не только эффективными, но и легкими. Ученые из Научно-технического университета Китая создали уникальную батарею, которая может использовать атмосферу Марса для создания энергии. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Bulletin, пишет Interesting Engineering.

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Ученые заявили, что они разработали легкую батарею, которая является хорошим источником энергии для будущей базы на Марсе.

Атмосфера Марса состоит на 95% из углекислого газа, а остальная часть представлена азотом, аргоном, кислородом и угарным газом. Также на Красной планете средняя температура составляет минус 63 градуса Цельсия и сильно отличается на полюсах и экваторе. Также днем и ночью колебание температуры может составлять до 60 градусов Цельсия.

По словам ученых, они провели тестирование марсианской батареи в условиях, максимально приближенных к тем, что есть на Красной планете, и она показала хорошие результаты работы.

Китайские ученые заявили, что батарея может напрямую использовать газы в марсианской атмосфере в качестве источника топлива, подобно тому, как работает топливный элемент. Вместо того чтобы хранить энергию, как обычная батарея, марсианская батарея вырабатывает электричество, непрерывно реагируя с химическими веществами, пока доступно топливо.

Во время разрядки электроды батареи взаимодействуют с марсианскими газами, создавая химическую реакцию, которая производит электричество. Батарею можно подзаряжать с помощью солнечной энергии для постоянной работы.

По словам ученых марсианская батарея может непрерывно работать с циклом зарядки/разрядки в течение 1375 часов, а это примерно 2 марсианских месяца. При температуре 0 градусов Цельсия батарея продемонстрировала плотность энергии 373,9 Вт·ч/кг.

Ученые объясняют, что процесс зарядки и разрядки батареи включает образование и разложение карбоната лития, в то время как кислород и угарный газ в атмосфере Марса действуют как катализаторы реакции, значительно ускоряя кинетику преобразования углекислого газа.

Как уже писал Фокус, на похожей на Землю планете обнаружена вода и это важно для поисков внеземной жизни. Астрономы впервые подтвердили существование атмосферы у относительно небольшой планеты, где преобладают более тяжелые химические элементы, чем водород.

Также Фокус писал о результатах исследования поверхности Марса масроходом NASA, благодаря чему ученые выяснили, почему Красная планета стала такой неблагоприятной для жизни.