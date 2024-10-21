Надувные жилища на орбите, Луне и Марсе: почему за ними будущее освоение космоса (видео)

Сразу несколько частных компаний работают над созданием надувных модулей для космических станций и комфортной среды обитания для людей на других мирах.

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Частные американские компании активно работают над созданием уникальных надувных модулей, которые могут изменять свой размер, предназначенных для будущего освоения космоса. В частности, эти модули будут использоваться на будущих космических станциях, а также в качестве жилищ для будущих покорителей Марса и Луны, пишет Space.

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В 2016 году надувной космический модуль под названием BEAM был прикреплен к Международной космической станции

Новатором в создании надувных космических конструкций является американская компания Bigelow Aerospace. Она построила два прототипа таких модулей и успешно отправила их в космос в 2006 и в 2007 годах в рамках программы Genesis. Они до сих пор кружат вокруг Земли.

В 2016 году новый надувной космический модуль этой компании под названием BEAM был прикреплен к Международной космической станции (МКС) и остается там и сегодня. Для создания этих модулей использовалась защитная ткань Vectran, жидкокристаллическое полимерное волокно, которое прочнее кевлара. Увы, компания Bigelow Aerospace закрылась в 2020 году, но ее наследие продолжает жить.

Модуль BEAM на МКС Фото: space.com

Несколько новых компаний работают над созданием космических надувных конструкций. В частности, компания Max Space, которая создает надувные модули для космических станций и жилища для людей на Луне и Марсе. Компания Sierra Space создает орбитальный модуль LIFE. Также в создании новых космических конструкций принимает участие компания Lockheed Martin.

Надувной модуль от Sierra Space Фото: space.com

Цель Max Space состоит в создании к 2030 году семейства сред обитания в космосе объемом от 20 кубических метров до 100 кубических метров и даже до 1 000 кубических метров. Существует потенциал для создания мегаструктур объемом 10 000 кубических метров. Эти надувные конструкции можно отправить в космос с помощью ракет Starship компании SpaceX или New Glenn компании Blue Origin.

Цель Max Space состоит в создании к 2030 году семейства сред обитания в космосе

Эксперты из Lockheed Martin объясняют, что надувные конструкции предлагают больший объем при меньшей массе. Это означает, что большие надувные конструкции можно вывести в космос, упаковав в обтекатели ракет. Эта компания сейчас создает высокопрочные модули для работы на орбите, и нацелена на создание надувных жилищ на Луне и Марсе.

Проект надувных жилищ на Луне от Lockheed Martin Фото: space.com

Компания Sierra Space работает над средой обитания LIFE, которая представляет собой надувной модуль объемом 5 000 кубических метров, 22 метра в длину и 18 метров в диаметре. Пока что создана меньшая версия диаметром более 8 метров. Этот модуль сможет вместить на орбите 4 астронавта, где также может быть размещено оборудование для научных экспериментов.

Испытание модуля LIFE на прочность

Космический архитектор Брент Шервуд считает, что надувные среды обитания помогут значительно увеличить эффективность пилотируемых миссий для исследования Солнечной системы.

Будущие поселения для астронавтов на Лун и Марсе могут состоять из надувных жилищ, которые легко транспортировать, и они не требуют таких затрат, как металлические конструкции, считают эксперты.

Как уже писал Фокус, физики представили новый способ конца существования Вселенной. Ученые считают, что голографическая темная энергия может остановить расширение Вселенной и это приведет к ее концу.

Также Фокус писал о том, что компания Vast Space представила проект будущей космической станции, которая может заменить МКС на орбите.