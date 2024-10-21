Надувні житла на орбіті, Місяці та Марсі: чому за ними майбутнє освоєння космосу (відео)

Одразу кілька приватних компаній працюють над створенням надувних модулів для космічних станцій і комфортного середовища проживання для людей на інших світах.

Related video

Приватні американські компанії активно працюють над створенням унікальних надувних модулів, які можуть змінювати свій розмір, призначених для майбутнього освоєння космосу. Зокрема, ці модулі будуть використовуватися на майбутніх космічних станціях, а також як житло для майбутніх підкорювачів Марса і Місяця, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У 2016 році надувний космічний модуль під назвою BEAM було прикріплено до Міжнародної космічної станції

Новатором у створенні надувних космічних конструкцій є американська компанія Bigelow Aerospace. Вона побудувала два прототипи таких модулів і успішно відправила їх у космос у 2006 і 2007 роках у межах програми Genesis. Вони досі кружляють навколо Землі.

У 2016 році новий надувний космічний модуль цієї компанії під назвою BEAM був прикріплений до Міжнародної космічної станції (МКС) і залишається там і сьогодні. Для створення цих модулів використовували захисну тканину Vectran, рідкокристалічне полімерне волокно, яке міцніше за кевлар. На жаль, компанія Bigelow Aerospace закрилася 2020 року, але її спадщина продовжує жити.

Модуль BEAM на МКС Фото: space.com

Кілька нових компаній працюють над створенням космічних надувних конструкцій. Зокрема, компанія Max Space, яка створює надувні модулі для космічних станцій і житла для людей на Місяці та Марсі. Компанія Sierra Space створює орбітальний модуль LIFE. Також у створенні нових космічних конструкцій бере участь компанія Lockheed Martin.

Надувний модуль від Sierra Space Фото: space.com

Мета Max Space полягає у створенні до 2030 року сімейства середовищ проживання в космосі об'ємом від 20 кубічних метрів до 100 кубічних метрів і навіть до 1 000 кубічних метрів. Є потенціал для створення мегаструктур об'ємом 10 000 кубічних метрів. Ці надувні конструкції можна відправити в космос за допомогою ракет Starship компанії SpaceX або New Glenn компанії Blue Origin.

Мета Max Space полягає у створенні до 2030 року сімейства середовищ проживання в космосі

Експерти з Lockheed Martin пояснюють, що надувні конструкції пропонують більший об'єм за меншої маси. Це означає, що великі надувні конструкції можна вивести в космос, упакувавши в обтічники ракет. Ця компанія зараз створює високоміцні модулі для роботи на орбіті і націлена на створення надувних жител на Місяці та Марсі.

Проект надувних жител на Місяці від Lockheed Martin Фото: space.com

Компанія Sierra Space працює над середовищем проживання LIFE, що являє собою надувний модуль об'ємом 5 000 кубічних метрів, 22 метри завдовжки і 18 метрів у діаметрі. Поки що створено меншу версію діаметром понад 8 метрів. Цей модуль зможе вмістити на орбіті 4 астронавтів, де також може бути розміщено обладнання для наукових експериментів.

Випробування модуля LIFE на міцність

Космічний архітектор Брент Шервуд вважає, що надувні середовища проживання допоможуть значно збільшити ефективність пілотованих місій для дослідження Сонячної системи.

Майбутні поселення для астронавтів на Місяці та Марсі можуть складатися з надувних жител, які легко транспортувати, і вони не вимагають таких витрат, як металеві конструкції, вважають експерти.

Як уже писав Фокус, фізики представили новий спосіб кінця існування Всесвіту. Вчені вважають, що голографічна темна енергія може зупинити розширення Всесвіту і це призведе до його кінця.

Також Фокус писав про те, що компанія Vast Space представила проєкт майбутньої космічної станції, яка може замінити МКС на орбіті.