Темна сила і холод: фізики представили новий спосіб кінця існування Всесвіту

Вчені вважають, що голографічна темна енергія може зупинити розширення Всесвіту і це призведе до його кінця.

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Фізики з'ясували, що гіпотетична форма темної енергії може призвести до тривалого замерзання Всесвіту, коли він стане статичним. У результаті Всесвіт розшириться до кінцевого розміру, але він стане настільки холодним, що вся активність у ньому припиниться. І це означатиме кінець існування Всесвіту. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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Темна енергія є загадковою силою, що керує прискореним розширенням космосу. Про її існування вчені дізналися наприкінці 90-х років минулого століття, але за минулі роки темна енергія все ще є однією з найбільших загадок космології разом із темною матерією.

За останні понад 20 років фізики представили кілька теорій щодо того, чим є темна енергія і як вона працює. Одна з теорій передбачає існування голографічної темної енергії. Згідно з теорією, гравітація, як і сам простір є ілюзією. Всесвіт насправді є двомірним, а екзотичні квантові сили на цій поверхні створюють видимість існування гравітації та тривимірної структури простору. Виходячи з цієї теорії, сила, яку вчені називають темною енергією, є природним прискоренням розширення Всесвіту.

Згідно з теорією, гравітація, як і сам простір є ілюзією. Всесвіт насправді є двомірним, а екзотичні квантові сили на цій поверхні створюють видимість існування гравітації та тривимірної структури простору Фото: space.com

Автори нового дослідження не просто вивчили можливу голографічну голографічну темну енергію, але з'ясували, який кінець чекає на Всесвіт, якщо він керується цією гіпотетичною формою енергії.

Темна енергія займає приблизно 70% щільності енергії всього Всесвіту. Коли космос розширюється, то щільність як звичайної, так і темної матерії знижується, і виникає все більше і більше темної енергії. Щоб з'ясувати остаточну долю Всесвіту в довгостроковій перспективі, фізики проігнорували різні форми матерії і звернули всю увагу на еволюції голографічної темної енергії.

Темна енергія займає приблизно 70% щільності енергії всього Всесвіту Фото: phys.org

Учені з'ясували, що ця темна енергія в довгостроковій перспективі продовжуватиме розширювати космос у вкоріненому вигляді. Але з часом вплив голографічної темної енергії знижуватиметься, а прискорене розширення сповільнюватиметься. Швидкість розширення космосу буде постійно знижуватися доти, доки Всесвіт не стане статичним і не досягне кінцевого розміру.

У той час, як розширення космосу сповільнюватиметься, щільність голографічної темної енергії зменшуватиметься. Оскільки щільність матерії також зменшуватиметься, то всі процеси у Всесвіті зупиняться. Фізики назвали такий варіант розвитку подій тривалим замерзанням Всесвіту. Він відрізняється від теорії, відомої як "Велике замерзання", де прискорене розширення космосу триває нескінченно. І це призводить до того, що в космосі залишаться лише чорні діри, які також з часом зникнуть у холодному темному космосі.

Фізики вважають, що розширення космосу врешті-решт зупиниться і у Всесвіті не виникатиме нових джерел енергії та тепла для всієї матерії всередині нього. Це означає, що не виникатиме нових зірок, а всі старі зірки зникнуть. У підсумку відбудеться розрив усіх субатомних частинок і не стане атомів. Таким чином настане повна темрява і холод, що і означатиме кінець існування Всесвіту.

Фокус уже писав про кілька найголовніших теорій, які описують те, як може припинити своє існування Всесвіт.

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