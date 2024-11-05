Первый в мире деревянный спутник отправили в космос: почему дерево лучше металла (видео)

Ученые хотят доказать, что деревянные спутники могут заменить металлические спутники, которые загрязняют атмосферу Земли.

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Ученые из Киотского университета, Япония, совместно с компанией Sumitomo Forestry создали уникальный деревянный спутник LignoSat, который успешно был выведен в космос на борту ракеты-носителя компании SpaceX во вторник, 5 ноября. Это первый в мире деревянный спутник, который должен показать, как древесина ведет себя в космосе и можно ли ее использовать во время миссий на Луну и Марс, пишет CNN.

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Ученые из Киотского университета, Япония, совместно с компанией Sumitomo Forestry создали уникальный деревянный спутник LignoSat, который успешно был выведен в космос на борту ракеты-носителя компании SpaceX во вторник, 5 ноября

Деревянный спутник LignoSat представляет собой куб с длиной ребра всего 10 см. Он будет доставлен на Международную космическую станцию (МКС), а затем его запустят кружить вокруг Земли на высоте 400 км примерно через месяц. Ученые хотят проверить прочность и долговечность созданного из дерева спутника.

Спутник LignoSat был создан из древесины магнолии, которая, как показало исследование на МКС хорошо подходит для создания космических аппаратов.

После развертывания LignoSat будет находиться на орбите в течение 6 месяцев, а приборы, размещенные внутри, будут измерять, насколько хорошо древесина выдерживает перепады температур в космосе, которые могут меняться от минус 100 до плюс 100 градусов Цельсия. Приборы LignoSat также будет оценивать способность древесины уменьшать воздействие космической радиации на полупроводники.

Японские ученые создали спутник LignoSat для того, чтобы доказать, что древесина является космическим материалом и ее можно использовать не только для изготовления околоземных спутников, но и аппаратов для исследования Луны и Марса, а также при строительстве на других мирах.

Японские ученые создали спутник LignoSat для того, чтобы доказать, что древесина является космическим материалом Фото: ScienceAlert

Еще одна важная цель, которую преследуют японские ученые состоит в том, чтобы доказать, что деревянные спутники являются хорошей заменой обычным металлическим спутникам. После того, как последние после окончания срока службы сгораю в атмосфере Земли, то они оставляют много загрязняющих веществ. А это негативно влияет на окружающую среду. Деревянные спутники сгорают, и не оставляют после себя много загрязняющих веществ, говорят ученые.

По словам японских ученых, деревянные спутники должны заменить собой металлические спутники. Если проект окажется успешным, то ученые надеются начать массовую разработку таких аппаратов.

Как уже писал Фокус, мысленный эксперимент показал, как бы выглядела Солнечная система, если бы все ее планеты оказались в обитаемой зоне нашего Солнца.

Также Фокус писал о том, что обнаружена рекордная черная дыра, которая пожирает материю в 40 раз быстрее известного предела. Новое открытие может объяснить, каким образом черные дыры в ранней Вселенной смогли стать чрезвычайно массивными за относительно короткий период времени.