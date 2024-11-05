Перший у світі дерев'яний супутник відправили в космос: чому дерево краще за метал (відео)

Учені хочуть довести, що дерев'яні супутники можуть замінити металеві супутники, які забруднюють атмосферу Землі.

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Науковці з Кіотського університету, Японія, спільно з компанією Sumitomo Forestry створили унікальний дерев'яний супутник LignoSat, який успішно був виведений у космос на борту ракети-носія компанії SpaceX у вівторок, 5 листопада. Це перший у світі дерев'яний супутник, який має показати, як деревина поводиться в космосі та чи можна її використовувати під час місій на Місяць і Марс, пише CNN.

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Учені з Кіотського університету, Японія, спільно з компанією Sumitomo Forestry створили унікальний дерев'яний супутник LignoSat, який успішно був виведений у космос на борту ракети-носія компанії SpaceX у вівторок, 5 листопада.

Дерев'яний супутник LignoSat являє собою куб із довжиною ребра всього 10 см. Його буде доставлено на Міжнародну космічну станцію (МКС), а потім його запустять кружляти навколо Землі на висоті 400 км приблизно через місяць. Вчені хочуть перевірити міцність і довговічність створеного з дерева супутника.

Супутник LignoSat був створений з деревини магнолії, яка, як показало дослідження на МКС, добре підходить для створення космічних апаратів.

Після розгортання LignoSat перебуватиме на орбіті протягом 6 місяців, а прилади, розміщені всередині, вимірюватимуть, наскільки добре деревина витримує перепади температур у космосі, які можуть змінюватися від мінус 100 до плюс 100 градусів Цельсія. Прилади LignoSat також оцінюватимуть здатність деревини зменшувати вплив космічної радіації на напівпровідники.

Японські вчені створили супутник LignoSat для того, щоб довести, що деревина є космічним матеріалом і її можна використовувати не тільки для виготовлення навколоземних супутників, а й апаратів для дослідження Місяця і Марса, а також при будівництві на інших світах.

Японські вчені створили супутник LignoSat для того, щоб довести, що деревина є космічним матеріалом Фото: ScienceAlert

Ще одна важлива мета, яку переслідують японські вчені полягає в тому, щоб довести, що дерев'яні супутники є хорошою заміною звичайним металевим супутникам. Після того, як останні після закінчення терміну служби згорають в атмосфері Землі, то вони залишають багато забруднюючих речовин. А це негативно впливає на навколишнє середовище. Дерев'яні супутники згорають, і не залишають після себе багато забруднювальних речовин, кажуть учені.

За словами японських учених, дерев'яні супутники мають замінити собою металеві супутники. Якщо проєкт виявиться успішним, то вчені сподіваються почати масове розроблення таких апаратів.

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