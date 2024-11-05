Зона обитаемости для всех планет Солнечной системы: как бы изменились наши соседи

Мысленный эксперимент показал, как бы выглядела Солнечная система, если бы все ее планеты оказались в обитаемой зоне нашего Солнца.

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Ученые провели интересный мысленный эксперимент, в котором задались вопросом, что, если все планеты Солнечной системы окажутся в зоне обитаемости?

Жидкая вода — ключевой ингредиент для жизни. И в нашей Солнечной системе Земля — единственная планета, на поверхности которой есть жидкая вода. Это потому, что наша планета находится в обитаемой зоне нашего Солнца, ее также называют "зоной Златовласки". И условия здесь как раз подходящие. Если бы мы были ближе, вода бы выкипела, а если дальше – превратилась в лед.

Земля находится в зоне обитаемости нашей звезды Фото: ManuMata/Shutterstock

Размер этой зоны зависит от того, насколько горяча или холодна звезда. Ученые обнаружили 4 000 экзопланет в обитаемых зонах. Но только 24 из них могут быть пригодны для жизни. В нашей Солнечной системе эта зона находится в диапазоне от 0,9 до 1,2 астрономических единиц от Солнца. Отметим, что одна астрономическая единица равна одному расстоянию от Земли до Солнца, которое составляет 149 597 871 км.

Так что же будет, если остальные планеты Солнечной системы подвинуть в эту зону обитаемости протяженностью 45 млн км. Возможно ли, что и на других планетах появится жизнь?

Чтобы втиснуть восемь планет в зону Златовласки, придется проявить изобретательность. Наихудшее, что может приключиться, так это нарушение условий для жизни на Земле.

С чего начать

Сперва необходимо переместить Меркурий в самую внутреннюю часть обитаемой зоны. На расстоянии около 0,9 AU — это более чем в два раза дальше от Солнца, чем Меркурий вращается по орбите сейчас.

На этой каменистой планете мало что изменится, разве что появится освежающая прохлада после миллиардов лет палящей жары. Венера уже вращается относительно близко к обитаемой зоне на расстоянии 0,72 AU. Когда наше Солнце было молодой и более тусклой звездой, Венера, по сути, находилась в обитаемой зоне. На ней даже могли существовать условия для жизни с неглубоким океаном.

Но когда Солнце стало горячее, зона Златовласки отодвинулась еще дальше. Температура повысилась, и океаны выкипели. Возможно, если перенести Венеру в более прохладное место вдали от Солнца, она снова станет пригодной для жизни.

Всем планетам Солнечной системы будет тесновато в зоне обитаемости нашей звезды Фото: CORDIS

Теперь остается еще пять планет, которые необходимо разместить в зоне обитаемости. Сперва необходимо убедиться, что все планеты находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. При нашей узкой зоне Златовласки можно было бы разместить каждую планету на расстоянии 6,5 млн км друг от друга. Это было бы равно примерно 30-кратному расстоянию между Землей и Луной.

Далее последовал бы Марс. Конечно, всем бы хотелось узнать, может ли на Красной планете существовать жизнь. К сожалению, она по-прежнему бесплодна. Жидкая вода — не единственное, что нужно жизни для процветания. У Марса нет магнитного поля. Это означает, что солнечная радиация лишит его шансов на наличие атмосферы. Планету все равно придется его терраформировать.

На остальных газообразных планетах жизнь, скорее всего, тоже не зародится. На газовых гигантах, Юпитере и Сатурне, атмосферное давление и температура слишком высоки, чтобы молекулы вроде ДНК могли быть стабильными. Но, возможно, вы сможете окунуться в холодную воду на одной из лун Юпитера, Европе. Ее новая близость к Солнцу позволит толстому слою льда растаять.

Новые возможности

Даже Нептун окажется ближе к Земле, чем сейчас Марс, а это открывает совершенно новые возможности. Такое новое устройство Солнечной системы позволит без особых проблем путешествовать между планетами.

Даже с нынешними технологиями люди смогут путешествовать между планетами за 90 дней. Помимо исследования, на других планетах можно добывать всевозможные ресурсы.

Путешестовать между планетами станет намного проще Фото: NASA

С Юпитера и Сатурна можно получать водородное топливо, которое поможет нам перейти к низкоуглеродному будущему. На астероидах можно добывать кобальт. Это было бы важно для разработки систем возобновляемой энергии. Но эта новая Солнечная система будет, мягко говоря, немного нестабильной. Особенно с такой массивной планетой, как Юпитер, расположенной так близко к нам. Его масса в два с половиной раза превышает массу всех остальных планет нашей Солнечной системы вместе взятых.

Согласно научным данным, звезда, подобная нашему Солнцу, может иметь шесть планет размером с Землю в своей обитаемой зоне. С Юпитером гравитационная стабильность будет нарушена. И все эти дисбалансы могли бы привести к тому, что планета или луны выбросит с орбиты или полностью перемешает между собой. Возможно, в итоге получится новый порядок, но тогда жизнь на Земле окажется под угрозой.