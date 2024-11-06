Кожен може створити міжзоряний корабель поколінь: що це таке і навіщо це потрібно (фото)

Новий конкурс проєктів, що отримав назву Project Hyperion, закликає подавати заявки на створення пілотованого міжзоряного корабля для подорожі в глибокому космосі.

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Люди вже створили необхідні технології для дослідження Сонячної системи. Але одного разу люди захочуть вирушити далі, до близьких зірок, де можуть бути такі ж водні планети, як і Земля. Навіть якщо люди в найближчому майбутньому зможуть створити двигуни, що дають змогу подорожувати в космосі зі швидкістю еквівалентною 10% швидкості світла, подорож до найближчої зірки, де розміщений схожий на Землю світ, може тривати десятиліття або сотні років у кращому разі. З огляду на це вчені вважають, що потрібно створити міжзоряний корабель поколінь. Це гіпотетичний космічний корабель, здатний підтримувати життя людей протягом кількох поколінь, поки вони здійснюють подорож до найближчої зоряної системи. Новий конкурс проєктів, що отримав назву Project Hyperion, закликає подавати заявки на проєкт міжзоряного корабля поколінь, пише Space.

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Проєкт є частиною дослідження, метою якого є оцінка здійсненності міжзоряного польоту з екіпажем з використанням сучасних і майбутніх технологій, і сподівається надати інформацію для майбутніх досліджень і розробок технологій.

Так може виглядати міжзоряний корабель поколінь Фото: space.com

Замість того щоб зосереджуватися на проєктуванні двигуна або конструкції міжзоряного корабля, вчені зацікавлені в тому, щоб відповісти на запитання, який вигляд матиме ідеальна архітектура космічного житла і соціальна система для такої подорожі.

Для участі в конкурсі команді доручено спроектувати середовище проживання корабля поколінь, включно з його архітектурою і системою громадської організації.

Умови, яким мають відповідати пропозиції, такі:

тривалість гіпотетичної місії становить 250 земних років від запуску до прибуття в пункт призначення;

цільовий пункт призначення — кам'яниста планета зі штучною екосистемою, створеною зондом-попередником;

корабель має створювати штучну гравітацію за допомогою обертання;

на кораблі мають бути атмосферні умови, аналогічні земним;

середовище проживання має захищати своїх жителів від радіації та можливих впливів космосу;

корабель має бути здатний вмістити 1000 +-500 осіб протягом усієї подорожі.

Так може виглядати міжзоряний корабель поколінь Фото: space.com

Також потрібно враховувати такі чинники при створенні проєкту міжзоряного корабля поколінь:

Як конструкція корабля забезпечить жителям можливість досягнення конфіденційності, враховуючи, що вони перебуватимуть в обмеженому просторі?

Як дизайн середовища проживання мінімізує потенційний конфлікт, і як соціальна система справлятиметься з можливою неетичною поведінкою?

Як дизайн корабля дасть змогу забезпечити інтимне життя жителів?

Як розподілятимуться соціальні ролі?

Як жителі корабля підтримуватимуть зв'язок із Землею?

Детальнішу інформацію про конкретні вимоги конкурсу та терміни проведення можна знайти на сайті ProjectHyperion.org.

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