"На людей им наплевать!" Антон Поляков накануне смерти раскритиковал "слуг народа" в Facebook

Последний пост Антона Полякова в соцсетях содержал упрек "слугам народа", которые не пришли на заседание по повышению пенсий. Нардеп отметил, что готовил законопроекты 3 месяца.

Нардеп Антон Поляков, который скончался в ночь на 8 октября в Киеве, вечером накануне смерти оставил запись на своей странице в Facebook. Пост датируется 20.00 7 октября 2021 года, а умер Антон Поляков, по предварительным данным, в 2.45 ночи 8 октября.

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Запись посвящена сорванному внеочередному заседанию Верховной Рады, на котором депутаты должны были рассмотреть вопрос поднятия пенсий.

[ + – ] Антон Поляков: "Я с коллегами больше трех месяцев работал над тем, чтобы провести внеочередное заседание Рады по поднятию пенсий" Фото: Facebook

"Я с коллегами больше трех месяцев работал над тем, чтобы провести внеочередное заседание Рады по поднятию пенсий, — написал Антон Поляков. — Чтобы рассмотреть законопроекты, которые "слуги" во главе с печально известной главой соцкомитета Третьяковой хоронят их в Аппарате парламента. Это та Третьякова, которая делила детей на качественных и некачественных. Возможно и пенсионеров она также распределяет.

Мало того, что "слуги" три из пяти законопроектов не вынесли в зал на голосование, так еще и снова не пришли на заседание. Это стыдно. Власти важны только денежные потоки и слив суверенитета за "подарки" МВФ.

На людей им наплевать!"

[ + – ] "Слуги народа" снова не пришли на заседание, пожаловался Антон Поляков Фото: Facebook/Антон Поляков

Напомним, нардеп Галина Третьякова, которую Поляков упоминает в посте, в чате фракции "Слуга народа" о его смерти написала так: "Минус один враг. Значит — все хорошо".

По предварительной информации, Галину Третьякову из-за ее высказываний намерены отозвать с главы комитета соцполитики. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Народный депутат Антон Поляков, избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа" и позже из нее исключенный, скончался в ночь на пятницу, 8 октября, в Днепровском районе Киева в возрасте 33 лет. Фокус собрал подробности об обстоятельствах и причинах смерти Антона Полякова, детали его биографии и комментарии к случившемуся.