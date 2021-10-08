"На людей їм наплювати!" Антон Поляков напередодні смерті розкритикував "слуг народу" у Facebook

Останній пост Антона Полякова в соцмережах містив докір "слугам народу", які не прийшли на засідання щодо підвищення пенсій. Нардеп зазначив, що готував законопроєкти 3 місяці.

Нардеп Антон Поляков, який помер у ніч на 8 жовтня в Києві, ввечері напередодні смерті залишив допис на своїй сторінці у Facebook. Пост датується 20.00 7 жовтня 2021 року, а помер Антон Поляков, за попередніми даними, о 2.45 вночі 8 жовтня.

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Запис присвячений зірваному позачерговому засіданню Верховної Ради, на якому депутати повинні були розглянути питання підняття пенсій.

[ + – ] Антон Поляков: "Я з колегами понад три місяці працював над тим, щоб провести позачергове засідання Ради з підняття пенсій" Фото: Facebook

"Я з колегами понад три місяці працював над тим, щоб провести позачергове засідання Ради з підняття пенсій, — написав Антон Поляков. — Щоб розглянути законопроєкти, які "слуги" на чолі з сумно відомою головою соцкомітету Третьяковою ховають їх в Апараті парламенту. Це та Третьякова, яка ділила дітей на якісних і неякісних. Можливо, і пенсіонерів вона також розподіляє.

Мало того, що "слуги" три з п'яти законопроєктів не винесли в зал на голосування, то ще і знову не прийшли на засідання. Це соромно. Владі важливі тільки грошові потоки і злив суверенітету за "подарунки" МВФ.

На людей їм наплювати! "

[ + – ] "Слуги народу" знову не прийшли на засідання, поскаржився Антон Поляков Фото: Facebook/Антон Поляков

Нагадаємо, нардепка Галина Третьякова, яку Поляков згадує в пості, у чаті фракції "Слуга народу" про його смерть написала так: "Мінус один ворог. Значить — усе добре".

За попередньою інформацією, Галину Третьякову через її висловлювання мають намір відкликати з голови комітету соцполітики. Про це в кулуарах Верховної Ради заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Народний депутат Антон Поляков, обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу" і пізніше з неї виключений, помер у ніч на п'ятницю, 8 жовтня, у Дніпровському районі Києва у віці 33 років. Фокус зібрав подробиці про обставини і причини смерті Антона Полякова, деталі його біографії і коментарі до того, що трапилося.