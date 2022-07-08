У росіян могла бути мапа мінних полів під час виходу з Криму, — експерт

За словами Олега Жданова, головне питання — чому не підірвано мости, і хто передав росіянам схеми полів. Серед чиновників у Херсоні було багато колаборантів, а губернатор області зник уранці, 24 лютого, віддавши ключі мерові.

Військовий аналітик Олег Жданов припускає, що в російських військ могла бути карта мінних полів, коли вони йшли Перекопським перешийком. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Юлії Латиніній.

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"Цілком можливо, в них була карта, якщо їм здали ці мінні поля, у них, звичайно, могла бути карта. З тих самих джерел СБУ, Офісу губернатора... Сподіваємося, слідство відповість на це питання", — пояснив Жданов.

За словами експерта, зараз головне питання — хто передав схеми мінних полів і чому не були підірвані мости.

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Чому росіяни безперешкодно захопили Херсонську область?

"Вранці, 24 лютого, губернатор Херсонської області поклав ключі на стіл, мовляв, ви тут розбирайтеся, і зник разом із сім'єю. Ніхто досі ніхто не знає, де він. По-моєму, меру Херсона віддав ключі та поїхав <…> З військової точки зору, я так розумію, треба було або наказати військовим, щоб вони не підривали, або розмінувати і знешкодити пристрої, які там стояли", — зазначив експерт.

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Держбюро розслідування проводить слідчі дії, намагаючись з'ясувати, чому на початку масштабного вторгнення російських військ не було підірвано мости з Криму та мости через Південний Буг чи Дніпро.

Раніше Фокус повідомляв, що в Херсонській області ЗСУ ліквідували 18 російських військових, 2 склади боєприпасів разом із двома мінометними установками "Нона-С". А напередодні під удар потрапили 30 окупантів та РСЗВ "Ураган", танк Т-62 та гаубиця "Мста-Б".

Місцеві чиновники наполегливо радять мешканцям Херсонщини триматися якомога далі від місць скупчення російських військ, оскільки ППО росіян, їхні склади боєприпасів та техніка — це потенційні мішені.