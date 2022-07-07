Не прошло и суток: в Кировском районе Донецка снова горит нефтебаза (фото, видео)

В районе нефтебазы виден столб густого черного дыма. По словам очевидцев, горит тот же объект, но в другом месте.

В оккупированном Донецке 7 июля снова вспыхнул пожар на нефтебазе в Кировском районе. С момента первого возгорания прошло меньше суток. В местных Telegram-каналах публикуют видео, на которых со стороны Кировского района виден столб густого черного дыма.

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На одном из видео женщина спрашивает, где вчера горела нефтебаза. На что ей ответили, что пожар был рядом.

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По словам "главы администрации" города Алексея Кулемзина, инфомрацию о возможных пострадавших и разрушениях устанавливают. А официального комментария касательно инцидента со стороны Украины на данный момент нет.

Напомним, вчера 6 июля в Кировском районе Донецка загорелась нефтебаза. На территории объекта образовался густой столб дыма. Оккупационные власти, комментируя происшествие, сообщили, что пожар начался в результате нанесения ВСУ артиллерийского удара.

4 июля по Петровскому и Киевскому районах Донецка был нанесен артиллерийский удар. В результате обстрела на рынке возле железнодорожного вокзала начался пожар — по словам очевидцев, горели торговые палатки.