Не прошло и суток: в Кировском районе Донецка снова горит нефтебаза (фото, видео)
В районе нефтебазы виден столб густого черного дыма. По словам очевидцев, горит тот же объект, но в другом месте.
В оккупированном Донецке 7 июля снова вспыхнул пожар на нефтебазе в Кировском районе. С момента первого возгорания прошло меньше суток. В местных Telegram-каналах публикуют видео, на которых со стороны Кировского района виден столб густого черного дыма.
На одном из видео женщина спрашивает, где вчера горела нефтебаза. На что ей ответили, что пожар был рядом.
По словам "главы администрации" города Алексея Кулемзина, инфомрацию о возможных пострадавших и разрушениях устанавливают. А официального комментария касательно инцидента со стороны Украины на данный момент нет.
Напомним, вчера 6 июля в Кировском районе Донецка загорелась нефтебаза. На территории объекта образовался густой столб дыма. Оккупационные власти, комментируя происшествие, сообщили, что пожар начался в результате нанесения ВСУ артиллерийского удара.
4 июля по Петровскому и Киевскому районах Донецка был нанесен артиллерийский удар. В результате обстрела на рынке возле железнодорожного вокзала начался пожар — по словам очевидцев, горели торговые палатки.