Донецк под ударом: в городе загорелась нефтебаза (фото, видео)

Оккупационные власти города сообщают, что горюче-смазочных материалов на момент обстрела на нефтебазе не было.

В Кировском районе Донецка по улице Нефтяной начался пожар на нефтебазе. Местные Telegram-каналы опубликовали в сети кадры пожара и задымления в районе донецкой нефтебазы, однако о причинах возгорания пока не сообщалось.

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Российские СМИ сообщили, что объект загорелся в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Также сообщается, что горюче-смазочных материалов в данный момент на нефтебазе не хранилось, поскольку от оккупационных спецслужб поступило предупреждение о нанесении артиллерийского удара.

"Глава администрации" Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела по Кировскому району повреждены частные дома и автомобиль. Местные спасатели выехали на место происшествия и продолжают тушить пожар.

Ранее сообщалось, что 4 июля Донецк подвергся массированному артиллерийскому удару. В результате обстрела пострадал рынок возле железнодорожного вокзала, а также завод "ДонПластАвтомат".

По данным британской разведки, после захвата Луганской области оккупационные войска сосредоточат свои силы в направлении Славянска. 6 июля ВС РФ с Восточной и Западной группировок сейчас находятся приблизительно в 16 км от города.