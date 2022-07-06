Донецьк під ударом: у місті зайнялася нафтобаза (фото, відео)

Окупаційна влада міста повідомляє, що паливно-мастильних матеріалів на момент обстрілу на нафтобазі не було.

У Кіровському районі Донецька на вулиці Нафтовій почалася пожежа на нафтобазі. Місцеві Telegram-канали опублікували в мережі кадри пожежі та задимлення в районі донецької нафтобази, проте про причини займання поки не повідомлялося.

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Російські ЗМІ повідомили, що об'єкт спалахнув унаслідок обстрілу з боку Збройних сил України.

Також повідомляється, що паливно-мастильних матеріалів наразі на нафтобазі не зберігалося, оскільки від окупаційних спецслужб надійшло попередження про завдання артилерійського удару.

"Глава адміністрації" Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що внаслідок обстрілу по Кіровському району пошкоджено приватні будинки й автомобіль. Місцеві рятувальники виїхали на місце події та продовжують гасити пожежу.

Раніше повідомлялося, що 4 липня Донецьк зазнав масованого артилерійського удару. Внаслідок обстрілу постраждав ринок біля залізничного вокзалу, а також завод "ДонПластАвтомат".

За даними британської розвідки, після захоплення Луганської області окупаційні війська зосередять свої сили у напрямку Слов'янська. 6 липня ЗС РФ зі Східної та Західної угруповань зараз перебувають приблизно за 16 км від міста.