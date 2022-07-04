Донецьк під обстрілом: у місті горить завод і ринок біля вокзалу (відео)

На території ринку згоріло 10 торгових наметів. Також унаслідок влучення снаряда розпочалася пожежа у цеху з виробництва поліетилену.

У понеділок, 4 липня, Донецьк зазнав масованого артилерійського обстрілу. Удари були завдані Петровським і Київським районами міста, внаслідок на ринку біля залізничного вокзалу почалася пожежа. Про це повідомляє видання "Новини Донбасу".

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Один з очевидців, який зняв на відео стовп диму з боку ринку, сказав, що спалахнули торгові намети.

[ + – ] Руйнування на залізничному вокзалі біля ринку Донецька

[ + – ] Руйнування на залізничному вокзалі біля ринку Донецька

[ + – ] Уламки боєприпасів на залізничному вокзалі біля ринку Донецька

Також місцеві жителі публікують у соцмережах інформацію про пожежу за стадіоном "Донбас Арена". Голова окупаційної "адміністрації" Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що по території заводу "ДонПластАвтомат", розташованому на вулиці Новоросійській, було завдано удару. Унаслідок влучення снаряда до цеху з виробництва поліетилену почалася пожежа. Густий дим із боку заводу видно з різних районів Донецька.

Також він повідомив, що у районі залізниці на ринку знищено 10 павільйонів, 2 магазини та лінійне відділення поліції.

Раніше повідомлялося, що 18 червня ЗСУ внаслідок артилерійського удару по Донецьку знищили 7 об'єктів російської армії. Місцеві жителі повідомляють, що по місту завдають ударів натовською зброєю великого калібру.

Бійці ЗСУ активно використовують далекобійну реактивну артилерію HIMARS на передовій. Генштаб 4 липня опублікував відео роботи американського РСЗВ у Запорізькій області.