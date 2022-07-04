Донецк под обстрелом: в городе горит завод и рынок возле вокзала (видео)

На территории рынка сгорело 10 торговых палаток. Также в результате попадания снаряда начался пожар в цеху по производству полиэтилена.

В понедельник, 4 июля, Донецк подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Удары были нанесены по Петровскому и Киевскому районах города, в результате на рынке возле железнодорожного вокзала начался пожар. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

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Один из очевидцев, снявший на видео столб дыма со стороны рынка, сказал, что загорелись торговые палатки.

[ + – ] разрушения на ж. д. вокзале возле рынке Донецка

[ + – ] разрушения на ж.д. рынке Донецка

[ + – ] осколки боеприпасов на ж.д. рынке Донецка

Также местные жители публикуют в соцсетях информацию о пожаре за стадионом "Донбасс Арена". Глава оккупационной "администрации" Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по территории завода "ДонПластАвтомат", расположенном на улице Новороссийской, был нанесен удар. В результате попадания снаряда в цех по производству полиэтилена начался пожар. Густой дым со стороны завода виден с разных районов Донецка.

Также он сообщил, что в районе ж.д. рынка уничтожены 10 павильонов, 2 магазина и линейной отделение полиции.

Ранее сообщалось, что 18 июня ВСУ в результате артиллерийского удара по Донецку уничтожили 7 объектов российской армии. Местные жители сообщают, что по городу наносят удары натовским оружием большого калибра.

Бойцы ВСУ активно используют дальнобойную реактивную артиллерию HIMARS на передовой. Генштаб 4 июля опубликовал видео работы американской РСЗО в Запорожской области.