Донецк под обстрелом: в городе горит завод и рынок возле вокзала (видео)
На территории рынка сгорело 10 торговых палаток. Также в результате попадания снаряда начался пожар в цеху по производству полиэтилена.
В понедельник, 4 июля, Донецк подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Удары были нанесены по Петровскому и Киевскому районах города, в результате на рынке возле железнодорожного вокзала начался пожар. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".
Один из очевидцев, снявший на видео столб дыма со стороны рынка, сказал, что загорелись торговые палатки.
Также местные жители публикуют в соцсетях информацию о пожаре за стадионом "Донбасс Арена". Глава оккупационной "администрации" Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по территории завода "ДонПластАвтомат", расположенном на улице Новороссийской, был нанесен удар. В результате попадания снаряда в цех по производству полиэтилена начался пожар. Густой дым со стороны завода виден с разных районов Донецка.
Также он сообщил, что в районе ж.д. рынка уничтожены 10 павильонов, 2 магазина и линейной отделение полиции.
Ранее сообщалось, что 18 июня ВСУ в результате артиллерийского удара по Донецку уничтожили 7 объектов российской армии. Местные жители сообщают, что по городу наносят удары натовским оружием большого калибра.
Бойцы ВСУ активно используют дальнобойную реактивную артиллерию HIMARS на передовой. Генштаб 4 июля опубликовал видео работы американской РСЗО в Запорожской области.