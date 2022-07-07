Не минуло й доби: в Кіровському районі Донецька знову горить нафтобаза (фото, відео)

У районі нафтобази видно стовп густого чорного диму. За словами очевидців, горить той самий об'єкт, але в іншому місці.

В окупованому Донецьку 7 липня знову спалахнула пожежа на нафтобазі в Кіровському районі. З моменту першого спалаху пройшло менш як добу. В місцевих Telegram-каналах публікують відео, де з боку Кіровського району видно стовп густого чорного диму.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На одному із відео жінка питає, де вчора горіла нафтобаза. На що їй відповіли, що пожежа була поряд.

[ + – ] Фото 1 [ + – ] Фото 2 [ + – ] Фото 3 [ + – ] Фото 4 [ + – ] Фото 5 [ + – ] Фото 6

За словами "глави адміністрації" міста Олексія Кулемзіна, інформацію про можливих постраждалих та руйнування встановлюють. А офіційного коментаря щодо інциденту з боку України наразі немає.

Нагадаємо, вчора, 6 липня, в Кіровському районі Донецька спалахнула нафтобаза. На території об'єкта утворився густий стовп диму. Окупаційна влада, коментуючи подію, повідомила, що пожежа почалася внаслідок завдання ЗСУ артилерійського удару.

4 липня по Петрівському та Київському районах Донецька завдано артилерійського удару. Внаслідок обстрілу на ринку біля залізничного вокзалу почалася пожежа — за словами очевидців, горіли торгові намети.