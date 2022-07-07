Не минуло й доби: в Кіровському районі Донецька знову горить нафтобаза (фото, відео)
У районі нафтобази видно стовп густого чорного диму. За словами очевидців, горить той самий об'єкт, але в іншому місці.
В окупованому Донецьку 7 липня знову спалахнула пожежа на нафтобазі в Кіровському районі. З моменту першого спалаху пройшло менш як добу. В місцевих Telegram-каналах публікують відео, де з боку Кіровського району видно стовп густого чорного диму.
На одному із відео жінка питає, де вчора горіла нафтобаза. На що їй відповіли, що пожежа була поряд.
За словами "глави адміністрації" міста Олексія Кулемзіна, інформацію про можливих постраждалих та руйнування встановлюють. А офіційного коментаря щодо інциденту з боку України наразі немає.
Нагадаємо, вчора, 6 липня, в Кіровському районі Донецька спалахнула нафтобаза. На території об'єкта утворився густий стовп диму. Окупаційна влада, коментуючи подію, повідомила, що пожежа почалася внаслідок завдання ЗСУ артилерійського удару.
4 липня по Петрівському та Київському районах Донецька завдано артилерійського удару. Внаслідок обстрілу на ринку біля залізничного вокзалу почалася пожежа — за словами очевидців, горіли торгові намети.