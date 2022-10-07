"Причинить боль мирным жителям": эксперты рассказали, как Россия будет воевать с Украиной зимой

По словам журналистов, и ВСУ и ВС РФ могут столкнуться с большими проблемами, когда наступят холода. Однако в украинском Гидрометцентре уже заявили, что зима в этом году в Украине будет теплее нормы.

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Быстрое приближение зимы угрожает завести войну в Украине во временный тупик. Это даст российскому военному командованию шанс замедлить движение ВСУ. Об этом пишет The Washington Post.

Журналисты пишут, что снижение температуры повысит потребность войск даже в самых основных продуктах питания, создав нагрузку на линии снабжения. Дождь и снег загрязняют поле боя, делая тяжелую военную технику менее подвижной.

Кроме того, как сообщается, Россия может атаковать гражданскую инфраструктуру в Украине, которая снабжает теплом и электричеством крупные города, как раз к морозам.

Как заявил эксперт по России из Rand Corp Сэм Чарап стратегия России заключается не в перемещении линии фронта.

"Речь идет о том, чтобы причинить боль мирным жителям, которые находятся далеко от линии фронта", — сказал он.

По словам эксперта, российские власти могут ошибаться, что зима окажется слишком тяжелой для Украины и Запада, однако будут делать все, чтобы реализовать именно эту концепцию.

Также в материале сказано, что, как говорят аналитики, приближающиеся холода ставят обе армии перед стратегической дилеммой. Так, держась вместе и делясь ресурсами, воинские части могут свести к минимуму потребность в линиях снабжения. Однако проблема, по их словам, в том, что это увеличивает уязвимость для атак.

Официальные лица США и другие лица, внимательно следившие за ходом войны, говорят, что российские линии снабжения уже доказали свою слабость и что ее военные трудности только усугубятся, когда в дело вмешаются 300 тысяч российских призывников и резервистов. По словам представителей Пентагона, Россия не может должным образом расширить свои логистические операции до наступления зимы.

Отметим, что, как сообщили на сайте Кабинета министров Украины, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, в этом году в Украине не будет суровой зимы.

"Такая вероятность для Украины является мизерной. Все зимы у нас с температурным режимом выше нормы. Не исключаются морозные периоды, возможно, даже сильные. Но они будут короткие и на общем периоде зимы не скажутся", — сказал Кульбида.

Ранее Фокус сообщал, что в США рассказали о судьбе Путина, если он решится на ядерный удар. Как рассказал американский политик, необходимо не дать Путину использовать ядерное оружие в Украине. Этот урок должны освоить Иран, Китай и Северная Корея.

Еще напомним, что мобилизованные в РФ рассказали СМИ о причинах бунта. Мобилизованные взбунтовались после того, как командование выстроило россиян перед поездом и заявило о том, что через несколько минут их всех отправят на войну в Украину.

Также сообщалось, что Украина просит у Запада дополнительные ПВО на фоне усиления ракетных атак зимой. Журналисты пообщались с представителем Минобороны США. Он прогнозирует для Украины еще более разрушительные ракетные удары чем те, которые российская армия наносила ранее.