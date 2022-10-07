"Завдати болю мирним жителям": експерти розповіли, як Росія воюватиме з Україною взимку

За словами журналістів, і ЗСУ та ЗС РФ можуть зіткнутися з великими проблемами, коли прийдуть морози. Однак в українському Гідрометцентрі вже заявили, що зима в цьому році в Україні буде теплішою за норму.

Related video

Швидке наближення зими загрожує завести війну в Україні у тимчасову безвихідь. Це дасть російському військовому командуванню шанс уповільнити рух ЗСУ. Про це пише The Washington Post.

Журналісти пишуть, що зниження температури підвищить потребу військ навіть у найголовніших продуктах харчування, створивши навантаження на лінії постачання. Дощ та сніг забруднюють поле бою, роблячи важку військову техніку менш рухливою.

Крім того, як повідомляється, Росія може атакувати громадянську інфраструктуру в Україні, яка забезпечує теплом та електрикою великі міста, якраз до морозів.

Як заявив експерт з Росії з Rand Corp, Сем Чарап стратегія Росії полягає не в переміщенні лінії фронту.

"Йдеться про те, щоб заподіяти біль мирним жителям, які знаходяться далеко від лінії фронту", — сказав він.

За словами експерта, російська влада може помилятися, що зима виявиться надто важкою для України та Заходу, однак робитимуть усе, щоб реалізувати саме цю концепцію.

Також у матеріалі сказано, що, як кажуть аналітики, холоди, що наближаються, ставлять обидві армії перед стратегічною дилемою. Так, тримаючись разом і поділяючись ресурсами, військові частини можуть мінімізувати потребу в лініях постачання. Проте проблема, за їхніми словами, у тому, що це збільшує вразливість атак.

Офіційні особи США та інші особи, які уважно стежили за ходом війни, кажуть, що російські лінії постачання вже довели свою слабкість і що її військові труднощі лише посиляться, коли в справу втрутиться 300 тисяч російських призовників та резервістів. За словами представників Пентагону, Росія не може належним чином розширити свої логістичні операції до настання зими.

Зазначимо, що, як повідомили на сайті Кабінету міністрів України, за словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, цього року в Україні не буде суворої зими.

"Така ймовірність для України є мізерною. Усі зими у нас із температурним режимом вищі за норму. Не виключаються морозні періоди, можливо, навіть сильні. Але вони будуть короткі і на загальному періоді зими не позначаться", — сказав Кульбіда.

Раніше Фокус повідомляв, що у США розповіли про долю Путіна, якщо він зважиться на ядерний удар. Як розповів американський політик, потрібно не дати Путіну використовувати ядерну зброю в Україні. Цей урок мають опанувати Іран, Китай та Північна Корея.

Ще нагадаємо, що мобілізовані в РФ розповіли ЗМІ про причини бунту. Мобілізовані збунтувалися після того, як командування збудувало росіян перед потягом і заявило про те, що за кілька хвилин їх усіх відправлять на війну до України.

Також повідомлялося, що Україна просить Заходу додаткові ППО на тлі посилення ракетних атак взимку. Журналісти поспілкувалися із представником Міноборони США. Він прогнозує для України ще більш руйнівні ракетні удари, ніж ті, які російська армія завдавала раніше.