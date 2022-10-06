Україна просить у Заходу додаткові ППО на тлі посилення ракетних атак узимку, — ЗМІ

Журналісти поспілкувалися із представником Міноборони США. Він прогнозує для України ще більш руйнівні ракетні удари, ніж ті, які російська армія завдавала раніше.

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Уряд України знає, що взимку російські війська посилять ракетні обстріли України і готуються до цього. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на власні джерела.

Як аргумент журналісти наводять той факт, що Україна надала США новий перелік пріоритетної зброї, лідируючу позицію в якій займають системи протиповітряної оборони.

Politico пише про те, що Київ очікує взимку низку ракетних ударів по критичній інфраструктурі десятків українських міст. Таким чином Росія реагуватиме на військові невдачі на фронті та тероризуватиме мирне населення.

Журналісти ЗМІ також на умовах анонімності поговорили з представником Пентагону, який підтвердив ракетні удари, що готуються. За його словами, майбутні руйнування обіцяють бути ще масштабнішими, оскільки у російських військових закінчуються запаси високоточних ракет.

Водночас представники Міністерства оборони США висловили сумнів у тому, що Україна зможе повністю забезпечити безпеку з повітря навіть за наявності високотехнологічних систем ППО. Це, на думку американських військових експертів, пов'язано з великою площею нашої країни, яка одночасно може зазнавати масових ракетних атак з боку росіян.

Нагадаємо, загроза ракетних ударів із Білорусі для українців зберігається. Ракетні удари можуть завдаватися з півдня Білорусі. Саме над цією зоною до січня 2023 року не можуть літати цивільні літаки.

Фокус також писав, що вранці 6 жовтня російські війська знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. Метою удару став інфраструктурний об'єкт Запоріжжя. В обласному центрі та області зберігається загроза повторного обстрілу. У Державній службі надзвичайних ситуацій закликали громадян перебувати у укриттях та не ігнорувати повітряну тривогу.