Украина просит у Запада дополнительные ПВО на фоне усиления ракетных атак зимой, — СМИ

Журналисты пообщались с представителем Минобороны США. Он прогнозирует для Украины еще более разрушительные ракетные удары чем те, которые российская армия наносила ранее.

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Правительство Украины знает о том, что зимой российские войска усилят ракетные обстрелы Украины и готовится к этому. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

В качестве аргумента журналисты приводят тот факт, что Украина предоставила США новый перечень приоритетного оружия, лидирующее позиции в котором занимают системы противовоздушной обороны.

Politico пишет о том, что Киев ожидает зимой ряд ракетных ударов по критической инфрастуктуре десятков украинских городов. Таким образом Россия будет реагировать на военные неудачи на фронте и терроризировать мирное население.

Журналисты СМИ также на условиях анонимности поговорили с представителем Пентагона, который подтвердил готовящиеся ракетные удары. По его словам, будущие разрушения обещают быть еще более масштабными, так как у российских военных заканчиваются запасы высокоточных ракет.

Параллельно с этим представители Министерства обороны США выразили сомнение в том, что Украине удасться полностью обеспечить безопасность с воздуха даже при наличии высокотехнологических систем ПВО. Это, по мнению американских военных экспертов, связанно с большой площадью нашей страны, которая одновременно может подвергаться массовым ракетным атакам со стороны россиян.

Напомним, угроза ракетных ударов с Беларуси для украинцев сохраняется. Ракетные удары могут наноситься с юга Беларуси. Именно над этой зоной до января 2023 года не могут летать гражданские самолеты.

Фокус также писал, что утром 6 октября российские войска снова нанесли ракетный удар по Запорожью. Целью удара стал инфраструктурный объект Запорожья. В областном центре и области сохраняется угроза повторных обстрелов. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций призвали граждан находится в укрытиях и не игнорировать воздушную тревогу.