Угроза ракетных ударов с Беларуси для украинцев сохраняется (карта)

Ракетные удары могут наноситься с юга Беларуси. Именно над этой зоной до января 2023 года не могут летать гражданские самолеты.

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Россия может наносить ракетные удары с территории Беларуси по Украине до 1 января 2023 года. Именно до этой даты РБ продлила действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов, информирует мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Ограничения действуют также на БПЛА на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси.

Действие закрытой для полетов зоны продлили начиная с четверга, 6 октября.

По словам экспертов мониторинговой группы ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ. Территория зоны ограничения также не изменилась.

Заметим, что запреты на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 г. с началом российского вторжения в Украину. Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины.

[ + – ] В Беларуси до конца года продолжит существовать зона ограничения полетов, которая косвенно свидетельствует о будущих ракетных ударах по Украине Фото: Беларускі Гаюн

Напомним, утром 6 октября российские войска снова нанесли ракетный удар по Запорожью. Целью удара стал инфраструктурный объект Запорожья. В областном центре и области сохраняется угроза повторных обстрелов. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций призвали граждан находится в укрытиях и не игнорировать воздушную тревогу.

Фокус также писал о том, что 30 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье. В результате утренних ракетных ударов российской армии по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья погибли 25 мирных жителей, еще около 50 были ранены. Люди ехали к своим родным на оккупированные территории, увозили гуманитарную помощь. Должны были забрать своих сограждан и вывезти их на подконтрольную ВСУ часть Украины.