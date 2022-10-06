Российские войска снова нанесли ракетный удар по Запорожью (видео)

Целью удара стал инфраструктурный объект Запорожья. В областном центре и области сохраняется угроза повторных обстрелов.

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ВС РФ нанесли второй ракетный удар за день по Запорожью. Об этом сообщает и.о. мэра Анатолий Куртев.

6 октября, около 10:40 утра в Запорожье вновь прозвучала несколько взрывов. В одном из районов города поднимается дым в результате "прилета". Как сообщил Куртев, удар был направлен на объект инфраструктуры.

"Проклятые р*ашисты не оставляют город в спокойствии. Враг снова ударил по объекту инфраструктуры. Берегите себя и пребывайте в безопасных местах", — написал Куртев.

В социальных сетях также опубликовали фото и видео дыма, который вздымается над местом удара.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций призвали граждан находится в укрытиях и не игнорировать воздушную тревогу.

"В городе и области сохраняется угроза повторных обстрелов", — написали в ГСЧС.

Напомним, войска РФ обстреляли Запорожье. Удары наносились по жилым домам в разных районах города. Всего было нанесено 7 ударов. В результате обстрела погибло два человека. Из-под завалов достали несколько человек.