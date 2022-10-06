Російські війська знову завдали ракетного удару по Запоріжжю (відео)

Ціллю удару став інфраструктурний об'єкт Запоріжжя. В обласному центрі та області зберігається загроза повторного обстрілу.

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ЗС РФ завдали другого ракетного удару за день по Запоріжжі. Про це повідомляє в.о. мера Анатолій Куртєв.

6 жовтня, близько 10:40 ранку у Запоріжжі знову пролунало кілька вибухів. В одному з районів міста піднімається дим внаслідок "прильоту". Як повідомив Куртєв, удар був спрямований на об'єкт інфраструктури.

"Прокляті рашисти не залишають місто в спокої. Ворог знову вдарив по об'єкту інфраструктури. Бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях", — написав Куртєв.

У соціальних мережах також опублікували фото та відео диму, що здіймається над місцем удару.

У Державній службі надзвичайних ситуацій закликали громадян перебувати у укриттях та не ігнорувати повітряну тривогу.

"У місті та області зберігається загроза повторного обстрілу", — написали в ДСНС.

Нагадаємо, війська РФ обстріляли Запоріжжя. Удари завдавали житлових будинків у різних районах міста. Усього було завдано 7 ударів. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. З-під завалів дістали кілька людей.