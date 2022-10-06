Російські війська знову завдали ракетного удару по Запоріжжю (відео)
Ціллю удару став інфраструктурний об'єкт Запоріжжя. В обласному центрі та області зберігається загроза повторного обстрілу.
ЗС РФ завдали другого ракетного удару за день по Запоріжжі. Про це повідомляє в.о. мера Анатолій Куртєв.
6 жовтня, близько 10:40 ранку у Запоріжжі знову пролунало кілька вибухів. В одному з районів міста піднімається дим внаслідок "прильоту". Як повідомив Куртєв, удар був спрямований на об'єкт інфраструктури.
"Прокляті рашисти не залишають місто в спокої. Ворог знову вдарив по об'єкту інфраструктури. Бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях", — написав Куртєв.
У соціальних мережах також опублікували фото та відео диму, що здіймається над місцем удару.
У Державній службі надзвичайних ситуацій закликали громадян перебувати у укриттях та не ігнорувати повітряну тривогу.
"У місті та області зберігається загроза повторного обстрілу", — написали в ДСНС.
Нагадаємо, війська РФ обстріляли Запоріжжя. Удари завдавали житлових будинків у різних районах міста. Усього було завдано 7 ударів. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. З-під завалів дістали кілька людей.