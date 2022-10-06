Загроза ракетних ударів з Білорусі для українців зберігається (мапа)

Ракетних ударів можуть завдавати з півдня Білорусі. Саме над цією зоною до січня 2023 року не можуть літати цивільні літаки.

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Росія може завдавати ракетних ударів з території Білорусі по Україні до 1 січня 2023 року. Саме до цієї дати РБ продовжила дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Обмеження діють також на БПЛА на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі.

Дію закритої для польотів зони продовжили, починаючи з четверга, 6 жовтня.

За словами експертів моніторингової групи, обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ. Територія зони обмеження також не змінилася.

Зауважимо, що заборону на польоти над південною частиною Білорусі запровадили 24 лютого 2022 р. з початком російського вторгнення в Україну. Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України.

[ + – ] У Білорусі до кінця року продовжить існувати зона обмеження польотів, яка опосередковано свідчить про майбутні ракетні удари по Україні Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, вранці, 6 жовтня, російські війська знову завдали ракетного удару по Запоріжжі. Ціллю удару став інфраструктурний об'єкт Запоріжжя. В обласному центрі та області зберігається загроза повторного обстрілу. У Державній службі надзвичайних ситуацій закликали громадян перебувати у укриттях та не ігнорувати повітряну тривогу.

Фокус також писав про те, що 30 вересня ЗС РФ завдали ракетного удару по гуманітарній колоні в Запоріжжі. Внаслідок ранкових ракетних ударів російської армії по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя загинули 25 мирних жителів, ще близько 50 поранені. Люди їхали до своїх рідних на окуповані території, забирали гуманітарну допомогу. Мали забрати своїх співгромадян і вивезти їх на підконтрольну ЗСУ частину України.