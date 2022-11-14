"Не наша справа": у Путіна відхрестилися від страти кувалдою зека-найманця з "групи Вагнера"

Кремль, за словами Дмитра Пєскова, не знає, наскільки відповідає дійсності відеоролик, на якому показано вбивство російського в'язня.

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У Кремлі відмовилися коментувати відеоролик страти колишнього найманця ПВК "Вагнер", який здався в полон українським військовослужбовцям. Відповідну заяву зробив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Зокрема, на пресконференції журналісти попросили прокоментувати відеоролик, на якому зображено страту колишнього найманця приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Нужина, який здався в полон українським військовослужбовцям.

За словами Дмитра Пєскова, Кремль не знає, наскільки відповідає дійсності ролик, опублікований проросійськими військовими Telegram-каналами. Розмірковуючи про можливе вбивство екснайманця ПВК "Вагнер" Євгена Нужина, прессекретар Володимира Путіна заявив, що це — "не їхня справа".

"Немає жодного коментаря. Ми не знаємо, що це, наскільки це відповідає дійсності… Це не наша справа", — лаконічно відповів Дмитро Пєсков на запитання журналістів.

Декількома днями раніше в російських Telegram-каналах з'явився відеоролик, на якому нібито показано страту колишнього найманця ПВК "Вагнер" Євгена Нужина, який здався в полон ЗСУ. На опублікованих кадрах росіянин розповідав, що після полону перебував у Києві, де його викрали невідомі. Євген Нужин також повідомив, що опритомнів у підвалі, де дізнався, що його "судитимуть", після чого екснайманцю "Вагнера" розбивають голову кувалдою.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назвав відеоролик зі стратою колишнього найманця "прекрасною режисерською роботою" та додав, що ув'язнений, який перейшов на бік ЗСУ, зустрів "недобрих, але справедливих людей".