"Не наше дело": у Путина открестились от казни кувалдой зэка-наемника из "группы Вагнера"

Кремль, по словам Дмитрия Пескова, не знает, насколько соответствует действительности видеоролик, на котором запечатлено убийство российского заключенного.

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В Кремле отказались комментировать видеоролик казни бывшего наемника ЧВК "Вагнер", который сдался в плен украинским военнослужащим. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В частности, на пресс-конференции журналисты попросили прокомментировать видеоролик, на котором запечатлена казнь бывшего наемника частной военной компании "Вагнер" Евгения Нужина, сдавшегося в плен украинским военнослужащим.

По словам Дмитрия Пескова, Кремль не знает, насколько соответствует действительности ролик, опубликованный пророссийскими военными Telegram-каналами. Рассуждая о возможном убийстве экс-наемника ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что это — "не их дело".

"Нет никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности… Это не наше дело", — лаконично ответил Дмитрий Песков на уточняющий вопрос журналистов.

Несколькими днями ранее в российских Telegram-каналах появился видеоролик, на котором якобы запечатлена казнь бывшего наемника ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, сдавшегося в плен ВСУ. На опубликованных кадрах россиянин рассказывал, что после пленения находился в Киеве, где был похищен неизвестными. Евгений Нужин также сообщил, что очнулся в подвале, где узнал, что его будут "судить", после чего экс-наемнику "Вагнера" разбивают голову кувалдой.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал видеоролик с казнью бывшего наемника "прекрасной режиссерской работой" и добавил. что заключенный, перешедший на сторону ВСУ, встретил "недобрых, но справедливых людей".