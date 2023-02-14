"Лучший шанс": США рассказали Украине, когда настанет решающий момент в войне с РФ, — СМИ

Журналисты пишут, что администрация Байдена работает с Конгрессом, чтобы утвердить еще 10 млрд долларов на помощь Украине. Предполагается, что Штаты объявят о еще оном пакете на следующей неделе.

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Официальные лица США сообщили украинским коллегам, что война с Россией подходит к критическому моменту. Так, у Украины появился шанс изменить "траекторию" военных действий. Об этом пишет The Washington Post.

Издание пишет, что недавно анонсированные пакеты помощи Украине представляют "лучший шанс" для Киева изменить ход войны. При этом неназванный американский чиновник заявил, что Конгресс дал Белому дому для помощи Киеву больше, чем тот просил. Однако это произошло под руководством демократов в Палате представителей и Сенате.

По словам чиновника, администрация Белого дома "очень твердо считает", что будет трудно продолжать получать такой же уровень безопасности и экономической помощи от Конгресса.

В материале сказано, что администрация Байдена работает с Конгрессом, чтобы утвердить еще 10 млрд долларов на помощь Украине. Предполагается, что Штаты объявят о еще оном пакете на следующей неделе. Также будут введены новые санкции против Кремля.

Сообщается, что в Белом доме стремятся избежать любых признаков ослабления поддержки Украины. Правда, некоторые аналитики предполагают, что решающие преимущество на фронте в ближайшее время не получит ни Украина, ни Россия.

"Это похоже на момент действительно высокой неопределенности", — заявила Андреа Кендалл-Тейлор из Центра новой американской безопасности.

По ее словам, война скорее всего будет долгой, хотя все люди хотели бы, чтобы она закончилась как можно быстрее.

Ранее Фокус писал, что эксперт рассказал, от какого решения зависит судьба Путина. По словам аналитика, Путин опасается, что украинские силы смогут деоккупировать Запорожскую и Херсонскую области, чтобы подойти к Крыму. Однако Луганская и Донецкая области уже стали целью так называемой "СВО".

Также напомним, что, по словам журналистов, Кремль пытается обуздать главу ЧВК "Вагнер" Пригожина. Так, политическое руководство России не хочет пускать Пригожина в политику. Более того, приказ прекратить публичную критику высшего руководства был отдан лично Путиным.